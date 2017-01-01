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Генпрокуратура будет расследовать пытки

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В ведомстве создадут специальный департамент, в состав которого будут входить четыре отдела.
ГПУ будет заниматься расследованиями пыток
ГПУ будет заниматься расследованиями пыток
Корреспондент.net

Генеральная прокуратура создала Департамент процессуального руководства по уголовным делам о пытках и других серьезных нарушениях прав со стороны правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 17 октября.

Сообщается, что ранее генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в ГПУ соответствующего департамента, в состав которого будут входить четыре отдела. Руководителем этого департамента назначили Юрия Белоусова.

"Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с грубыми нарушениями прав человека на этапе досудебного расследования, таких как пытки, превышение власти и служебных полномочий, связанных с применением насилия, незаконными задержаниями и тому подобное", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Генпрокуратуре рассказали, как "поделят" дела Майдана между НАБУ и ГБР. После 20 ноября дела Майдана перейдут в ГБР, а экономические преступления в отношении бывших должностных лиц - в НАБУ.

Также сообщалось, что ГПУ завела три дела о крупных хищениях в оборонке. Уголовные производства о хищениях бюджетных средств в оборонной отрасли заведены на высокопоставленных должностных лиц предприятий.

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Теги: Генпрокуратура, пытки, ГПУ, расследование
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Источник: korrespondent.net

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