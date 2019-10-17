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В Раде создана спецкомиссия по вопросам деоккупации Донбасса и Крыма

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Ключевая задача комиссии – следить за тем, чтобы в процессе деоккупации не пропустить серьезные угрозы национальным интересам страны.
В Раде создана спецкомиссия по вопросам деоккупации Донбасса и Крыма
В Раде создана спецкомиссия по вопросам деоккупации Донбасса и Крыма
rada.gov.ua

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Депутаты Верховной Рады поддержала решение о создании Временной специальной комиссии (ВСК) по восстановлению территориальной целостности и обеспечению суверенитета Украины. За постановление №2268 о создании комиссии проголосовали 316 парламентариев, сообщает официальный сайт парламента.

ВСК поручено изучить ситуацию в сфере противодействия угрозам национальным интересам Украины в ходе деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, а также обеспечить взаимодействия комитетов парламента по этому вопросу.

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В состав ВСК вошли 12 народных депутатов. Главой комиссии избрали депутата фракции “Голос“ Сергея Рахманина, а его замом - Александра Корниенко из фракции “Слуга народа“. Также в комиссию вошли глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия, сопредседатель фракции “Европейская солидарность“ Ирина Геращенко и другие депутаты.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков отчитался о первых 50 днях работы Рады. Вместо 100 первых дней отчет за 50, потому что работали в режиме “день за два“.

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Теги: ВСК, Верховная рада, деоккупация Донбасса
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Комментариев (1)
VSHIVANKA    17.10.2019, 19:04
Оценка:  0
VSHIVANKA
)))))))
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