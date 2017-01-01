Парламент изучит возможную подрывную деятельность украинских телеканалов

Спецкомиссии поручено изучить все обстоятельства смены собственников трех телеканалов, принадлежащих сегодня депутату из пророссийской оппозиционной фракции.

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Верховная рада приняла постановление №2152, которым предусматривается создание Временной следственной комиссии (ВСК) парламента для расследования обстоятельств смены владельцев украинских телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации. За создание такой ВСК высказались 278 нардепов, сообщает пресс-служба парламента.

Основными задачами комиссии будут:

проведение комплексной проверки обстоятельств приобретения, источников выплаты и поступления средств во время смены собственников телеканалов NewsOne, “112 Украина“, ZIK;

Читай также: Новая депутатская группа в Раде будет лоббировать интересы Прикарпатья установление лиц, которые прямо или косвенно участвовали в процессе смены собственников указанных телеканалов и являются бенефициарными владельцами, влияют на редакционную политику телеканалов;

установление лиц, которые прямо или косвенно участвовали в процессе смены собственников указанных телеканалов и являются бенефициарными владельцами, влияют на редакционную политику телеканалов; исследование доли на информационном рынке, которая принадлежит данным телеканалам;

проверка сведений о систематическом распространении отдельными украинскими телеканалами идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, обороны и территориальной целостности Украины;

Читай также: Нардепы хотят вернуть Кубань в культурное и политическое поле Украины расследование информационных операций, проводимых телеканалами с целью подрыва обороноспособности, деморализации личного состава ВСУ и других военных формирований, провоцирования экстремистских проявлений, подкормку панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов в Украине и других проявлений угроз информационной безопасности Украины.

Кроме того, ВСК должна будет предоставить предложения по законодательному урегулированию вопросов запрета монополизации информационного пространства Украины. При необходимости комиссия также должна инициировать привлечение виновных лиц к ответственности.

Напомним, в Раде создана спецкомиссия по вопросам деоккупации Донбасса и Крыма. Ее ключевая задача – следить за тем, чтобы в процессе деоккупации не пропустить серьезные угрозы национальным интересам страны.

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