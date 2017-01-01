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В Днепре обстреляли автомобиль

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От полученных ранений водитель погиб на месте. Полиция проверяет четырех подозреваемых на причастность к убийству.
В Днепре обстреляли автомобиль: водитель погиб
В Днепре обстреляли автомобиль: водитель погиб
dp.npu.gov.ua

Автомобиль Мерседес обстреляли в Днепре. Водитель от ранений погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в четверг, 17 октября.

Нападение на автомобиль произошло на ул. Набережная Заводская сегодня около 18:00. За рулем находился мужчина 1992 года рождения.

Открыто уголовное производство по ст.115 УК (умышленное убийство). Полиция проверяет четырех человек на причастность к совершению убийства.

 

Cмотрите фотогалерею: В Днепре обстреляли автомобиль

 

Напомним, что ранее в Днепре маршрутка с пассажирами на ходу потеряла два колеса. Задний мост выехал из-под автобуса. В автобусах и грузовиках на шасси ГАЗель такое случается, объяснили в профсоюзе перевозчиков Днепра.

Также сообщалось, что в Днепре легковушка протаранила мусорные контейнеры. Мусорные баки стояли посреди проезжей части, а потому водитель попросту не заметил их, утверждают очевидцы.

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Теги: Днепр, стрельба, полиция
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Источник: korrespondent.net

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