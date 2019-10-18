Женщина злоупотребляла алкогольными напитками и была без работы, рассказал отец погибшей.

В ночь на пятницу в Днепре на улице Высоцкого женщина выбросилась с балкона жилого дома на 14 этаже. От полученных травм она скончалась на месте. На момент смерти ей было 33 года, сообщает Информатор 18 октября.

"Неизвестно, что именно стало причиной для такого отчаянного поступка, но, около 4:00, женщина вышла через окно 14-го этажа. По словам отца погибшей, она злоупотребляла алкогольными напитками и была без работы. Прибывшие на место инцидента врачи лишь констатировали смерть", – говорится в сообщении.

На месте работал патрульный экипаж, следственно-оперативная группа и судмедэксперт. Информации о том, оставила ли женщина предсмертную записку, пока нет. Все детали и обстоятельства инцидента выясняются.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре женщина выбросилась с 14 этажа

Ранее в Киеве на улице Павла Тычины пожилая женщина на глазах у сына выбросилась из окна на четвертом этаже многоэтажного жилого дома и разбилась насмерть. Погибшая страдала онкологическим заболеванием.

Также сообщалось, что в Сумах парень выбросился из окна из-за плохой оценки.

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