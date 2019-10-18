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В Черкасской области изъяли партию боеприпасов из зоны ООС

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Сотрудники Жашковского отделения полиции получили информацию о том, что местный житель хранит в своем доме боеприпасы.
Обнаруженные гранаты
Обнаруженные гранаты
Нацполиция Украины

В Черкасской области сотрудники полиции изъяли у местного жителя боеприпасы, привезенные из района проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

Отмечается, что к сотрудникам Жашковского отделения полиции поступила оперативная информация о том, что житель одного из сел района хранит в своем доме боеприпасы.

Во время обыска оперативники обнаружили три гранаты Ф-1, две гранаты РГД-5, запалы к гранатам УЗРГМ, семь сигнальных ракет, противотанковую кумулятивная гранату РКГ-3, сигнальную мину, взрывпакет, дымовую шашку и патроны калибра 7,62 мм. Как пояснил мужчина, обнаруженные предметы он привез из зоны ООС.

Сейчас полицейские устанавливают, с какой целью мужчина хранил такое количество боеприпасов. Открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Черкасской области изъяли партию боеприпасов из зоны ООС

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали 46-летнего мужчину, который продавал гранаты по 500 гривен в Селидово Донецкой области.

Также стало известно, что в Луганской области обнаружили два схрона с оружием, которые были оборудованы сепаратистами "ЛНР".

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Теги: оружие, фото, полиция, боеприпасы, Черкасская область, граната, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ira0957    18.10.2019, 09:25
Оценка:  0
ira0957
Решение США о приостановке помощи Украины связано с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, заявил и.о. руководителя администрации Дональда Трампа Мик Малвейни.
ira0957    18.10.2019, 09:09
Оценка:  +1
ira0957
В. Зеленский:
- Я вот туточки подготовил договор с Россией. Он начинается словами: «Хай Россия продаст Украине газ по дешевой цене».
В. Путин:
- Хороший договор и в общем правильный, но в нём надо в слове Хай заменить букву «а» на букву «у».
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