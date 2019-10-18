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Сепаратисты открыли огонь из артиллерии – штаб

Комментариев: 5
Враг вел обстрелы по всей линии разграничения, включая ключевую точку разведения войск – поселок Золотое.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Минобороны Украины

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Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 17 октября 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Подразделения ВСУ не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 18 октября.

 

Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122, минометов калибра 120 и 82 мм, БМП, из гранатометов различных систем, стрелкового оружия.

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Обстрелы фиксировались вблизи Авдеевки (дважды), Водяного (трижды), Павлополя (пять раз), Талаковки (дважды), Березового, Пищевика, Лебединского, Широкино, Луганского, Новолуганского, Золотого (трижды), Новозвановки (Трижды), Гладосово, Крымского (дважды), Попасной и Хутора Вольный.

С начала нынешних суток враг два раза нарушил режим прекращения огня – неподалеку Новотошковского и Золотого-4. ВСУ не понесли потерь.

Напомним, за сутки 16 октября сепаратисты 30 раз открывали огонь на Донбассе. Тогда погиб один украинский военный и еще один был ранен.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, Перемирие на Донбассе, Операция объединенных сил
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Комментариев (5)
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hcr    18.10.2019, 09:35
Оценка:  0
hcr
Нацики победили народ украины, ближайшие 5 лет бесконечная война. Презиков в украине нужно на 2 -а года избирать.
ira0957    18.10.2019, 09:24
Оценка:  +1
ira0957
Решение США о приостановке помощи Украины связано с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, заявил и.о. руководителя администрации Дональда Трампа Мик Малвейни.
ira0957    18.10.2019, 09:24
Оценка:  +1
ira0957
Это значит, всушники открыли огонь.
ira0957    18.10.2019, 09:08
Оценка:  0
ira0957
В. Зеленский:
- Я вот туточки подготовил договор с Россией. Он начинается словами: «Хай Россия продаст Украине газ по дешевой цене».
В. Путин:
- Хороший договор и в общем правильный, но в нём надо в слове Хай заменить букву «а» на букву «у».
Антибес    18.10.2019, 08:50
Оценка:  0
Антибес
100% этот огонь ответный.И ОБСЕ это всё фиксирует.Но пропаганда не упоминает о том что огонь обоюдный,по-прежнему надеясь что все-наивные дураки,как в 20!4-м.)))))))))))
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