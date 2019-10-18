Сепаратисты открыли огонь из артиллерии – штаб

Враг вел обстрелы по всей линии разграничения, включая ключевую точку разведения войск – поселок Золотое.

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Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 17 октября 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Подразделения ВСУ не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 18 октября.

Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122, минометов калибра 120 и 82 мм, БМП, из гранатометов различных систем, стрелкового оружия.

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Обстрелы фиксировались вблизи Авдеевки (дважды), Водяного (трижды), Павлополя (пять раз), Талаковки (дважды), Березового, Пищевика, Лебединского, Широкино, Луганского, Новолуганского, Золотого (трижды), Новозвановки (Трижды), Гладосово, Крымского (дважды), Попасной и Хутора Вольный.

С начала нынешних суток враг два раза нарушил режим прекращения огня – неподалеку Новотошковского и Золотого-4. ВСУ не понесли потерь.

Напомним, за сутки 16 октября сепаратисты 30 раз открывали огонь на Донбассе. Тогда погиб один украинский военный и еще один был ранен.

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