Нардепу Дубневичу готовят два уголовных дела - ГПУ

ГПУ объявит Ярославу Дубневичу подозрение в двух эпизодах. Один из эпизодов - ложное декларирование сведений, сообщил генпрокурор.

Генеральная прокуратура Украины готовит народному депутату Ярославу Дубневичу сообщение о подозрении в двух эпизодах. Об этом рассказал генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире 1+1, передает РБК-Украина.

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Рябошапка отметил, что сообщения о подозрениях уже почти готовы. Один из эпизодов - ложное декларирование сведений.

Проект сообщения о подозрении сейчас лежит у меня на столе и работа над ним уже на этапе завершения и анализа. Говорится о двух эпизодах. Первый - намеренно ложное декларирование сведений. То есть нарушение антикоррупционного законодательства, - сказал Рябошапка.

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Генпрокурор отметил, что второй эпизод касается коррупционных схем в рамках закупок для предприятия "Укрзализныци". Здесь говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен.

Именно поэтому материалы, которые подготовило НАБУ вместе с САП были поданы мне. Я хотел бы сказать, что они трижды подавались на рассмотрение Генеральной прокуратуры до этого. Но они не проходили в парламенте, - отметил генпрокурор.

Напомним, ГПУ вручила подозрение экс-министру Елене Лукаш. Ее подозревают в хищении бюджетных средств при закупке услуг для Минюста.

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