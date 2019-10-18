Шуфрич не смог назвать статьи, которые защищают журналистов

Нардеп, который отвечает за защиту журналистов, опозорился.

Глава парламентского Комитета по свободе слова Нестор Шуфрич не смог назвать номера статей Уголовного кодекса, которые защищают журналистов. Это произошло во время интервью в программе Bihus.Info.

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На вопрос журналиста о том, может ли нардеп назвать статьи Уголовного кодекса, которые защищают права журналистов, Шуфрич ответил.

Номера сейчас не вспомню. Но уже раза 4 подписывал письма по содействию в расследовании именно этих статей.

На вопрос, что именно эти статьи Уголовного кодекса предусматривают, глава парламентского Комитета по свободе слова ответил общей фразой.

Там в зависимости от того, какая часть. Там, как минимум, две части, если я не ошибаюсь, как минимум две части, и наказание максимальное, если не ошибаюсь, до 7-8 лет. Вмешательство в журналистскую деятельность, - сказал нардеп.

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В то же время, Шуфрич заявил, что украинское законодательство плохо защищает права журналистов. Нардеп предложил ввести усиленное наказание для правоохранителей, которые не расследуют преступления против журналистов.

За бездейственность и без того у правоохранителей есть ответственность. Но я хочу эту ответственность увеличить, если это касается фактов совершения противоправных действий в отношении журналистов. Чтобы полицейский и следователь понимал, что то, что он не отреагирует должным образом, то это будет для него повышенная степень ответственности. Это - одна из инициатив, которая, я надеюсь, будет реализована и выписана в изменениях в законодательство, - сказал Шуфрич.

Напомним, Шуфрич оскандалился в прямом эфире. Нардеп позволил себе неудачное сравнение.

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