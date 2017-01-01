Нардеп “Слуги народа” попросил у Кличко 8 квартир для своих помощников

Журналисты рассказали интересные детали жизни нардепа.

Народный депутат Украины от пропрезидентской партии "Слуги народа" Богдан Торохтий обратился к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой выделить "служебное жилье" для 8 его помощников.

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Об этом сообщает BIHUS.info.

Свою просьбу Торохтий объяснил “служебной необходимостью”.

В связи со служебной необходимостью прошу сообщить о возможности обеспечения служебным жильем в городе Киеве моих помощников-консультантов в количестве 8 человек. Ранее служебное жилье не получали, - сказано в заявлении.

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Пока реакции Виталия Кличко на просьбу “слуги народа” нет.

Документ BIHUS.info.

Напомним, “Слуги-кнопкодавы” отдали свои зарплаты за нарушения. Спикер рассказал, чем заплатили кнопкодавы за нарушения.

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