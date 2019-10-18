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В Днепре на набережной расстреляли парня в Mercedes

Комментариев: 1
Следственно-оперативная группа полиции выясняет обстоятельства трагедии.
В Днепре на набережной расстреляли парня в Mercedes
© dp.npu.gov.ua
Фото 1/5
  • Неизвестный обстрелял автомобиль Mercedes
  • Неизвестный обстрелял автомобиль Mercedes
  • Неизвестный обстрелял автомобиль Mercedes
  • Неизвестный обстрелял автомобиль Mercedes
  • Неизвестный обстрелял автомобиль Mercedes
В Днепре на набережной расстреляли парня в Mercedes
Неизвестный обстрелял автомобиль Mercedes
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В городе Днепр неизвестный обстрелял автомобиль Mercedes, за рулем которого находился мужчина 1992 года рождения. Водитель погиб на месте. Полиция доставила в участок четырех человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепра.

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“Сегодня, 17 октября, около 18:00 на ул. Набережная Заводская г. Днепр неизвестный обстрелял автомобиль Mercedes, за рулем которого находился мужчина 1992 года рождения. От полученного огнестрельного ранения он погиб на месте“, - сказано в сообщении.

Полицейские проверяют четырех лиц на причастность к совершению убийства. Их всех доставили в отделение и проводят первоочередные следственные действия. Подозрение никому из них пока не предъявили.

“По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)“, - добавили в полиции.

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На месте происшествия работают руководители структурных и территориальных подразделений ГУНП в Днепропетровской области, а также следственно-оперативная группа полиции.

Как сообщалось 17 октября, в Киеве пьяные военные устроили драку со стрельбой. За замечание прохожему ветерану АТО прострелили две ноги, он в ответ сломал ногу одному из обидчиков.

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Теги: Днепр, стрельба, убийство
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Комментариев (1)
Люблю_Украину    18.10.2019, 11:53
Оценка:  -2
Люблю_Украину
да что ж за люди такие живут в моём любимом городе Екатеринославле, стэляють, убивають...во дела. Как страшно быть в Эвропе)
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