Следственно-оперативная группа полиции выясняет обстоятельства трагедии.

В Днепре на набережной расстреляли парня в Mercedes

В Днепре на набережной расстреляли парня в Mercedes

В городе Днепр неизвестный обстрелял автомобиль Mercedes, за рулем которого находился мужчина 1992 года рождения. Водитель погиб на месте. Полиция доставила в участок четырех человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепра.

Читай также: На набережной Питера найден мертвым чемпион мира по кикбоксингу

“Сегодня, 17 октября, около 18:00 на ул. Набережная Заводская г. Днепр неизвестный обстрелял автомобиль Mercedes, за рулем которого находился мужчина 1992 года рождения. От полученного огнестрельного ранения он погиб на месте“, - сказано в сообщении.

Полицейские проверяют четырех лиц на причастность к совершению убийства. Их всех доставили в отделение и проводят первоочередные следственные действия. Подозрение никому из них пока не предъявили.

“По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)“, - добавили в полиции.

Читай также: В Мариуполе боевика "ДНР" застрелили в его собственной квартире

На месте происшествия работают руководители структурных и территориальных подразделений ГУНП в Днепропетровской области, а также следственно-оперативная группа полиции.

Как сообщалось 17 октября, в Киеве пьяные военные устроили драку со стрельбой. За замечание прохожему ветерану АТО прострелили две ноги, он в ответ сломал ногу одному из обидчиков.