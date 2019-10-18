Нардеп, который предложил присоединить Кубань, показал себя в роли кубанского казака

Нардеп Гончаренко опубликовал интересное фото.

Народный депутат от партии Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который объявил о намерениях присоединить Краснодарский край к культурному и политическому полю Украины, опубликовал в своем Facebook фото, где он изображен в образе кубанского казака.

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Именно Алексей Гончаренко был одним из инициаторов создания в парламенте межфракционного объединения "Кубань". Целью этого объединения обозначено присоединение Кубани (Краснодарский край, РФ) к Украине.

Нардеп заявил, что очень важно поддерживать связи с этническими украинцами, которые живут на Кубани.

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Именно поэтому Гончаренко записал видео, в котором изобразил себя в роли кубанского казака и детально рассказал о своей инициативе.

Напомним, нардепы хотят вернуть Кубань в культурное и политическое поле Украины. С этой целью в Раде создано межфракционное объединение депутатов.

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