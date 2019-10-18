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Нардеп, который предложил присоединить Кубань, показал себя в роли кубанского казака

Комментариев: 17
Нардеп Гончаренко опубликовал интересное фото.
Гончаренко - кубанский казак
Гончаренко - кубанский казак
facebook.com/alexeygoncharenko

Народный депутат от партии Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который объявил о намерениях присоединить Краснодарский край к культурному и политическому полю Украины, опубликовал в своем Facebook фото, где он изображен в образе кубанского казака.

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Именно Алексей Гончаренко был одним из инициаторов создания в парламенте межфракционного объединения "Кубань". Целью этого объединения обозначено присоединение Кубани (Краснодарский край, РФ) к Украине. 

Нардеп заявил, что очень важно поддерживать связи с этническими украинцами, которые живут на Кубани.

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Именно поэтому Гончаренко записал видео, в котором изобразил себя в роли кубанского казака и детально рассказал о своей инициативе.

Напомним, нардепы хотят вернуть Кубань в культурное и политическое поле Украины. С этой целью в Раде создано межфракционное объединение депутатов.

 

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Теги: фото, Кубань, казак, Гончаренко
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Комментариев (18)
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G_only_G    18.10.2019, 12:34
Оценка:  -1
G_only_G
В свете неизбежной фрагментации РФ на независимые Республики, Украина поступает мудро восстанавливая историческую справедливость.
Факт заключается в том, что фрагментация РФ, это залог мира и стабильности в Европе, а так же восстановление справедливости и порядка.
Zexter    18.10.2019, 12:29
Оценка:  -1
Zexter
Кубань это Украина!
Zexter    18.10.2019, 12:26
Оценка:  -1
Zexter
Ну выглядит симпатичнее чем те калмыки и черкезы в образе кубанских казаков, которые были славянами и лишь при путине стали азиатами с коммунистическими флагами почему-то
Кстати говоря, кубанские казаки оказывали наибольшее сопротивление советско-большевистскому режиму в 1917-20г.
VSHIVANKA    18.10.2019, 12:09
Оценка:  +3
VSHIVANKA
ДААААААА..... ...
БОГАТА ЗЕМЛЯ УКРАИНЫ ИДИОТАМИ.....)))
PINKIPAU    18.10.2019, 11:54
Оценка:  -4
PINKIPAU
Еще и до Москвы дойдем блядь. Вешайтесь маскали.
T-REX2    18.10.2019, 12:41
Оценка:  0
T-REX2
Со шпателем
tetyalissa    18.10.2019, 11:40
Оценка:  +3
tetyalissa
Этот Гончаренко - Д-О-Л-Б-О-Ё-Б !! И ему в глаза это говоришь , а он улыбается ! Ну дурак, дураком !!
Боже!! Какая мразь , мразь и ещё раз- мразь, этот Д-Я-Т-Е-Л !!
PINKIPAU    18.10.2019, 11:53
Оценка:  -5
PINKIPAU
Ибит твою мать блядь.
Антибес    18.10.2019, 11:29
Оценка:  +3
Антибес
Место этому клоуну в цирке Шапито.Там он сможет"казачить"не по-детски!)))))))
Boris_2    18.10.2019, 11:28
Оценка:  +5
Boris_2
Всі тварюки в офіцери, генерали мітять!!! Погони рядових ніхто не хоче!!!
hcr    18.10.2019, 11:28
Оценка:  +6
hcr
Как же всё таки здорово живётся в Украине идиотам. А так понимаю что политика уже закончилась, впереди 5 лет порохоботского популизма.
Андрей_и_Богдан    18.10.2019, 11:34
Оценка:  -9
Андрей_и_Богдан
Ша! вПопулизм на 5 лет зарезервирован за слугами
hcr    18.10.2019, 11:36
Оценка:  +2
hcr
Не за слугами, а при их попустительстве.
T-REX2    18.10.2019, 11:27
Оценка:  +5
T-REX2
Сказочный долбоёб
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