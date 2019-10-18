В Киеве мошенники присвоили недвижимость на 10 млн гривен

Злоумышленники подыскивали квартиры, в которых долгое время никто не проживает и с задолженностью по оплате коммуналки.

В Киеве правоохранители разоблачили преступную группу “черных регистраторов“, которая занималась незаконным выведением десятков объектов недвижимости из коммунальной и частной собственности.

Об этом накануне сообщила столичная прокуратура.

По информации следствия, в период с 2011 по 2012 годы злоумышленники, используя информацию ЖЭКов, подыскивали квартиры, в которых долгое время никто не проживает или отсутствуют хозяева, а также квартиры с имеющейся задолженностью по оплате коммунальных платежей.

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Получив указанную информацию, а также технические характеристики этих объектов, злоумышленники, используя поддельные постановления судов, меняли владельцев квартир на подставных лиц, а само жилье в дальнейшем перепродавали добросовестным приобретателям.

Кроме того, имея в своем владении информацию об объектах коммунального имущества, с целью выведения его из перечня свободных нежилых помещений, принимали участие в конкурсе за право аренды этих помещений, по результатам которого заключались соответствующие договоры.

В дальнейшем злоумышленники заказывали техническую инвентаризацию указанных помещений, а полученную информацию вместе с анкетными данными подставных лиц вносили в поддельные постановления суда и таким путем осуществляли перерегистрацию права собственности.

Несмотря на длительный срок, прошедший после совершения преступлений, удалось установить лиц, причастных к незаконным сделкам с недвижимым имуществом.

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В настоящее время, по результатам досудебного расследования четырем лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по статьям о мошенничестве, подделке документов, печатей, штампов и отмывание доходов (ч.2, 4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.2 ст.209 УК Украины), а именно в завладении двумя квартирами физических лиц и тремя объектами коммунальной собственности.

“Стоимость незаконно отчужденного имущества составляет более 10 млн гривен. В отношении всех объектов заявлены иски об истребовании из незаконного владения. Кроме того, установлено, что предметом преступного посягательства стали еще более 20 объектов недвижимости на территории города Киева. Досудебное расследование по указанным фактам продолжается“, – отметили в прокуратуре.

Как сообщалось 10 сентября, киевские мошенники забрали 5-комнатную квартиру у иностранца.