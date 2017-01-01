Гладковского везут в НАБУ для вручения подозрения, - адвокат

Правозащитник рассказал новые детали дела Гладковского.

Экс-заместителя главы СНБО Олега Гладковского на данный момент везут в Национальное антикоррупционное бюро Украины, где ему вручат подозрение.

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Об этом сообщил адвокат бывшего топ-чиновника Руслан Волынец во время брифинга, передает Прямый.

Адвокат рассказал, что подозрение пока не вручено. Текста подозрения сторона защиты пока не видела. Тем не менее, в СИЗО адвоката не пустили. Приехали сотрудники НАБУ и собираются увезти Гладковского для вручения подозрения.

Подозрение на текущий момент еще не вручено, текста мы ее еще не видели, с содержанием не знакомы. Что будет происходить дальше? Я хотел только что попасть в изолятор временного содержания, чтобы согласовать свои действия до подозрения. Но приехали работники НАБУ, которые хотят сейчас его отсюда забрать и отвести в НАБУ ... Соответственно мы договорились с детективом НАБУ, что я еду сейчас в НАБУ, жду, пока они туда приедут вместе с Олегом Владимировичем. И соответственно я там буду с ним общаться. И там, как я это понимаю, будет объявлено ​​подозрение, так как мне было сказано, и соответственно проводить следственные действия, - сообщил адвокат.

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Напомним, генпрокурор сообщил, что Гладковскому сообщат о подозрении 18 октября. Следствие собрало достаточно доказательств для сообщения о подозрении экс-чиновнику, подчеркнул Руслан Рябошапка.

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