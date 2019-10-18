В семье Арсения Яценюка случилось горе

Экс-премьер потерял одного из самых близких людей.

В четверг, 17 октября, в Черновцах умер Петр Яценюк – отец бывшего премьер-министра Украины и главы “Народного фронта“ Арсения Яценюка. Перед смертью 78-летний отец Яценюка болел и находился на лечении, пишет УНИАН.

В пресс-службе “Народного фронта“ выразили соболезнования своему лидеру и напомнили, что Петр Яценюк был уважаемым преподавателем Черновицкого университета:

Многие из нас знали Петра Ивановича лично. Он был очень эрудированным и талантливым человеком, мужественным и сильным человеком, жизнерадостным и очень хорошим, он заряжал своим оптимизмом и был примером для многих поколений своих студентов Черновицкого государственного университета, в котором преподавал с 1974 года, – говорится в сообщении.

Напомним, Яценюк посоветовал команде Зеленского не заботиться о рейтингах и сотрудничать с МВФ. По его мнению, сейчас перед Украиной стоит две основных задачи – территориальная целостность и экономический рост.

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