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В семье Арсения Яценюка случилось горе

Комментариев: 5
Экс-премьер потерял одного из самых близких людей.
В семье Арсения Яценюка случилось горе
В семье Арсения Яценюка случилось горе
Фейсбук Арсения Яценюка

В четверг, 17 октября, в Черновцах умер Петр Яценюк – отец бывшего премьер-министра Украины и главы “Народного фронта“ Арсения Яценюка. Перед смертью 78-летний отец Яценюка болел и находился на лечении, пишет УНИАН.

В пресс-службе “Народного фронта“ выразили соболезнования своему лидеру и напомнили, что Петр Яценюк был уважаемым преподавателем Черновицкого университета:

Многие из нас знали Петра Ивановича лично. Он был очень эрудированным и талантливым человеком, мужественным и сильным человеком, жизнерадостным и очень хорошим, он заряжал своим оптимизмом и был примером для многих поколений своих студентов Черновицкого государственного университета, в котором преподавал с 1974 года, – говорится в сообщении.

Напомним, Яценюк посоветовал команде Зеленского не заботиться о рейтингах и сотрудничать с МВФ. По его мнению, сейчас перед Украиной стоит две основных задачи – территориальная целостность и экономический рост.

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Теги: Яценюк, смерть, отец, горе, Черновцы
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Комментариев (5)
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r-efr    18.10.2019, 12:28
Оценка:  0
r-efr
За всё надо платить.
Орест_Пiхва    18.10.2019, 12:08
Оценка:  +3
Орест_Пiхва
БМ вы что идиоты? Из житейской ситуации стараетесь раздудь новость. Ах да этоже случилось у сени кролика. Меньше былобы проклятий в адрес покойного, т.к. сынка его проклинают многие. И сострадания к горю яценюка НЕТ.
VSHIVANKA    18.10.2019, 12:07
Оценка:  -1
VSHIVANKA
А ФОТО ПОДОБРАЛИ ТАКОЕ ГРУСТНОЕ И СКОРБНОЕ.....
Антибес    18.10.2019, 11:54
Оценка:  +5
Антибес
Сеня,не теряй времени,песдуй за папой.Чтобы могилу 2 раза не рыли.
CasperW    18.10.2019, 11:54
Оценка:  +4
CasperW
а, та то мелочь. Я думал "Стену" спиздили
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