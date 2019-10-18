Фракция “Слуга народа” проводит заседание с премьером

Заседание закрытое для прессы.

Пропрезидентская фракция “Слуга народа” проводит закрытое заседание с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

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Об этом сообщает Укринформ.

Заседание будет проходить в конференц-зале в стенах Верховной рады. Также сообщается, что заседание закрытое для прессы.

Эту информацию подтверждают народные депутаты от "Слуги народа", которые собираются на заседание.

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Детальной информации о заседании пока нет.

Напомним, нардеп “Слуги народа” попросил у Кличко 8 квартир для своих помощников. Народный депутат Украины от пропрезидентской партии "Слуги народа" Богдан Торохтий обратился к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой выделить "служебное жилье" для 8 его помощников.

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