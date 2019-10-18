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В МИДе сказали, когда пройдет "нормандская встреча"

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Главный дипломат Украины считает, что лидеры стран "нормандской четверки" могут собраться уже в ноябре.
В МИДе сказали, когда пройдет "нормандская встреча"
В МИДе сказали, когда пройдет "нормандская встреча"
president.gov.ua

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Встреча лидеров стран “нормандской четверки“ может состоятся в ноябре текущего года. Надежду на это выразил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству в парламенте, пишет Интерфакс-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас делает все возможное для проведения встречи в нормандском формате. Мы надеемся, что в следующем месяце эта встреча состоится, - сказал глава МИД.

Напомним, ранее представитель президента Украины Ирина Верещук заявила, что встреча в “нормандском формате“ откладывается. Из-за постоянных обстрелов на Донбассе невозможно провести разведение сил, что является ключевым условием для проведения встречи.

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Теги: нормандская четверка, Пристайко, МИД
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Комментариев (1)
Olena-    18.10.2019, 12:37
Оценка:  -1
Olena-
https://youtu.be/mYkeJpSLPFk
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