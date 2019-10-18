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Под Одессой произошло групповое изнасиловании девочек-подростков

Комментариев: 16
Девушки сообщили в полицию.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos

Правоохранители Одесской области расследуют групповое изнасилование 17-летний и 15-летней девушек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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Сообщается, что изнасилование произошло в Киевском районе Одессы. Девушки рассказали, что в социальной сети познакомились с мужчиной и договорились с ним о встрече.

Мужчина приехал на автомобиле и повез девушек в город. Потом неизвестный отвез несовершеннолетних в какой-то дом. Там, по словам пострадавших, их изнасиловали несколько мужчин.

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Полицейские внести данные об этом преступлении в Единый реестр досудебных расследований. Возбуждено уголовное дело по ст. 152 ч. 3 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, под Харьковом мужчина пытался отрезать половой орган насильнику своей жены. Насильник госпитализирован, мужчина арестован.

 

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Теги: изнасилование, полиция, Одесса, подростки
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Комментариев (17)
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ВосставшийИзБана    18.10.2019, 14:11
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Вот интересно: когда все хорошо, вата воет, что Одесса - русский город. А когда случается что-то плохое, так сразу же в один голос воют, что нация такая. Так это они про какую нацию? Про русскую?
Люблю_Украину    18.10.2019, 14:09
Оценка:  -3
Люблю_Украину
Виолетта кинула свою армию ботов в бой! Мимнусы ложатся ровненько и одновременно, прямо как новогодний снег в безветренную погоду)
WTF2wtf    18.10.2019, 14:12
Оценка:  +1
WTF2wtf
Я тебе точно минус поставил, бот лицемерный.
Тебя уже жестко заносит на нацистскую антиукраинскую риторику ...
Никсвободен    18.10.2019, 14:05
Оценка:  -2
Никсвободен
Скажу свой опыт и опыт многих моих знакомых, уже не говорю о том, что в инете об этом только ленивый не пишет. Бабы ведутся ТОЛЬКО на скотское отношение к ним. Я сейчас говорю про молодых до 30 лет. На что ведется бальзаковский возраст мне наплевать ибо они уже не интересны лично мне.
Никсвободен    18.10.2019, 14:09
Оценка:  -1
Никсвободен
И сколько я не пробовал в своём Аленьем прошлом (когда мне было до 25 лет) выстроить с ними нормальные отношения наивно полагая, что баба - это такой же мужчина, только без члена и с сиськами. Нифига не выходило, зато мой товарищь, который их чуть ли не унижал имел их в избытке. И до меня дошло.
Никсвободен    18.10.2019, 14:13
Оценка:  0
Никсвободен
Резюме: не ведитесь на их слёзки, эмоции, обещания, отмазки. Это мужчина плачет искренне, это мужчина тебя вытащит из беды, это мужчина пойдёт на смерть на фронт пока эти твари будут сидеть в тылу и чпокаться с уголовниками. Изнасиловали их? Да ваще насрать! Насилуйте их сутками сколько хотите!
ThaiFever    18.10.2019, 13:37
Оценка:  -3
ThaiFever
если бы этим куклам дали бы денег или по айфону то никакой бы заявы небыло
Люблю_Украину    18.10.2019, 13:37
Оценка:  -15
Люблю_Украину
совершенно верно, ведь это такая нация продажная!
ThaiFever    18.10.2019, 13:39
Оценка:  -13
ThaiFever
и жадная , пожалели для девочек денег , вот и результат.
WTF2wtf    18.10.2019, 13:55
Оценка:  +5
WTF2wtf
Ипать же ты конченый, говно путинское ...
Люблю_Украину    18.10.2019, 12:59
Оценка:  -19
Люблю_Украину
Да что же за нация насильников. Прямо на генном уровне. Наверно наследство "братьев козацького роду". Ведь козаки исключительно насиловали женщин и ни о каких нормальных отношениях речи не шло.
Люблю_Украину    18.10.2019, 13:01
Оценка:  -19
Люблю_Украину
дети у таких женщин были не плодом любви, а результатов насилия. Соответственно и сами были нездоровы. И вот это варилось и варилось и теперь мы имеем, то что имеем. Если бы не разбавили Поляками и Малороссами нация была бы из одних бандитов и насильников(
WTF2wtf    18.10.2019, 13:16
Оценка:  +15
WTF2wtf
Баклан упоротый, нах ты свои украинофобские заезды постоянно постишь???
В россии этих престеплений раз в 10 больше, при разнице в населении раза в 4 ... а ты все украинофобские байки травишь.
WTF2wtf    18.10.2019, 13:17
Оценка:  +11
WTF2wtf
и это только по зарегистрированным преступлениям ... а регистрируется только их часть, и явно не в россии больше регистрируется
Kostos    18.10.2019, 13:20
Оценка:  +6
Kostos
быдлобот кацапский, твой сцарь тебя ж в пупок поцыловал гыгыгыгы
Люблю_Украину    18.10.2019, 13:37
Оценка:  -13
Люблю_Украину
А что мне постить, я живу в/на Украине и поскольку это свободная страна я высказываю свободно свое мнение! Если оно Вам не нравится неуважаемые мне на это плевать. Ваше мнение меня не волнует от слова совсем!
Люблю_Украину    18.10.2019, 13:40
Оценка:  -13
Люблю_Украину
Про Россию ничего не скажу тебе. я в ней не живу. Поэтому предметом моего беспокойства и озабоченности является Украина С чего ты так озабочен Россией в каждом Коментарии мне не понятно. Скорее всего ты нищеброд из раши который мечтает о "свободной" Украине начитавшись новостей)))
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