Под Одессой произошло групповое изнасиловании девочек-подростков
Правоохранители Одесской области расследуют групповое изнасилование 17-летний и 15-летней девушек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
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Сообщается, что изнасилование произошло в Киевском районе Одессы. Девушки рассказали, что в социальной сети познакомились с мужчиной и договорились с ним о встрече.
Мужчина приехал на автомобиле и повез девушек в город. Потом неизвестный отвез несовершеннолетних в какой-то дом. Там, по словам пострадавших, их изнасиловали несколько мужчин.
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Полицейские внести данные об этом преступлении в Единый реестр досудебных расследований. Возбуждено уголовное дело по ст. 152 ч. 3 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Напомним, под Харьковом мужчина пытался отрезать половой орган насильнику своей жены. Насильник госпитализирован, мужчина арестован.
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Тебя уже жестко заносит на нацистскую антиукраинскую риторику ...
В россии этих престеплений раз в 10 больше, при разнице в населении раза в 4 ... а ты все украинофобские байки травишь.