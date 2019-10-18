Россия требует постоянный "особый статус" для ОРДЛО

До сих пор речь шла только о временном "особом статусе" оккупированных территорий.

Читай также: В короткие сроки организовать выборы в ОРДЛО нереально - КИУ

На переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Россия предъявляет требование о введении особого статуса ОРДЛО на постоянной основе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, пишет УНН.

Так называемая формула Штайнмайера определяет лишь механизм введения в действие закона, определяющего какой-то особый статус отдельных районов. Действующий на сегодня закон был введен в действие еще в 2014 году и продлен до 31 декабря 2019 года. Философией этого закона предполагалось с самого начала, он будет действовать только в течение трех лет. Сейчас переговорное требование, которое озвучивается российской стороной в Минске - это введение особого статуса на постоянной основе, - рассказал Боднар.

Читай также: “Слуга народа“ надеется на возвращение оккупированного Донбасса до Нового года

При этом дипломат отметил, что определять особый статус ОРДЛО будет закон, который примет Верховная Рада.

Напомним, большинство украинцев выступают против предоставления “особого статуса“ ОРДЛО. Еще менее популярна идея введения в Украине федеративного устройства.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.