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Россия требует постоянный "особый статус" для ОРДЛО

Комментариев: 6
До сих пор речь шла только о временном "особом статусе" оккупированных территорий.
Россия требует постоянный "особый статус" для ОРДЛО
Россия требует постоянный "особый статус" для ОРДЛО
depositphotos.com

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На переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Россия предъявляет требование о введении особого статуса ОРДЛО на постоянной основе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, пишет УНН.

Так называемая формула Штайнмайера определяет лишь механизм введения в действие закона, определяющего какой-то особый статус отдельных районов. Действующий на сегодня закон был введен в действие еще в 2014 году и продлен до 31 декабря 2019 года. Философией этого закона предполагалось с самого начала, он будет действовать только в течение трех лет. Сейчас переговорное требование, которое озвучивается российской стороной в Минске - это введение особого статуса на постоянной основе, - рассказал Боднар.

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При этом дипломат отметил, что определять особый статус ОРДЛО будет закон, который примет Верховная Рада.

Напомним, большинство украинцев выступают против предоставления “особого статуса“ ОРДЛО. Еще менее популярна идея введения в Украине федеративного устройства.

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Теги: ОРДЛО, ТКГ, особый статус Донбасса, Россия, МИД
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Комментариев (6)
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hyerwwser    18.10.2019, 13:58
Оценка:  -4
hyerwwser
Это справедливое требование.Ведь Донбасс на прежних условиях никогда не вернётся.
WTF2wtf    18.10.2019, 14:04
Оценка:  +2
WTF2wtf
Оккупированный россией Донбасс теперь вообще ничего сам не решает,
только выполняет решения оккупационных властей
Андрей_и_Богдан    18.10.2019, 13:10
Оценка:  +5
Андрей_и_Богдан
ОРДЛе - "особый" статус, это в резервацию? Так они уже там!
VSHIVANKA    18.10.2019, 12:55
Оценка:  -15
VSHIVANKA
ТАК И БУДЕТ ....)))
WTF2wtf    18.10.2019, 12:57
Оценка:  +10
WTF2wtf
Быдлоботу на бюджете российских оккупантов другое запрещено вещать ...
ВыВсеВрети    18.10.2019, 13:01
Оценка:  +4
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ ДЫРКА, БУДЕТ ПО ДРУГОМУ!...))))))))
Я БУДУ ТРЕБОВАТЬ ОСОБЫЙ СТАТУС СИБИРИ...И ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЙ!..И ТАК БУДЕТ!...)))))))
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