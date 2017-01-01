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В Одессе избили депутата поселкового совета

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Прохожие попытались задержать преступников.
Нападавшие поджидали Дмитрия Кривого
Нападавшие поджидали Дмитрия Кривого
скриншот

В Одессе на территории жилмассива "Радужный" 17 октября было совершено нападение на депутата Таировского поселкового совета Дмитрия Кривого.

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На видео, опубликованном "7 каналом", видно, как двое мужчин поджидали Кривого, а встретив его, начали жестоко его избивать. Прохожие попытались задержать преступников, но тем удалось сбежать.

Известно, что жизни пострадавшего ничего не угрожает. Депутату оказали необходимую медпомощь, он дает показания полиции.

Как сообщалось 23 августа, под Одессой грабители битами избили депутата.

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Теги: Одесса, депутат, нападение, избиение
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