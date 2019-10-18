У Кабмина нет четкой стратегии по разведению сил – Вакарчук

Главу фракции "Голос" крайне разочаровали ответы министра обороны на вопросы депутатов.

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У правительства нет четкой стратегии по разведению сил на Донбассе, либо эту стратегию скрывают. Об этом в кулуарах парламента заявил лидер партии “Голос“ Святослав Вакарчук, комментируя выступление министров в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству в пятницу 18 октября, пишет Цензор.НЕТ.

Ничего нового мы не услышали. Это означает, что у правительства сегодня или нет четкой стратегии, или они о каких-то вещах не хотят говорить здесь в зале, - сказал нардеп.

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Вакарчук отметил, что от министра обороны он так и не услышал четкого ответа по разведению войск.

Он ушел от ответа. Мы не услышали четкого ответа. Я считаю, что это абсолютно недопустимо, когда, как вы видели на схеме разведения войск, мы выходим из населенных пунктов, а сепаратисты, поддерживаемые Россией, выходят в поле. - Это что, мы добавляем безопасности нашим гражданам, забирая оттуда армию? На вопрос, кто будет их защищать - звучат слова о том, что полицейские отделы. Но кто может во время, условно говоря, военной операции, заменить безопасность, которую предоставляет украинские вооруженные силы, - отметил нардеп.

Напомним, сепаратисты продолжают обстреливать украинские позиции из артиллерии. Обстрелы отмечены в том числе на участке, где должно состояться разведение сил.

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