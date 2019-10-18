В “Слуге народа” предложили создать “реестр секса”: детали

Этот реестр поможет украинцам создать здоровую семью.

“Слуга народа” предложила создать “реестр секса”. Это уже второй интимный подарок для украинцев, после “секса по расписке”.

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Детали сообщил на своей странице в Facebook “слуга народа” Андрей Хилько.

По словам нардепа, целью создания реестра является побуждение, поддержка граждан в создании и развитии здоровой семьи, безопасной интимной жизни.

Способ – мобильное приложение, предусматривающее добровольную регистрацию "начала отношений" с внесением исключительно ФИО (фамилии, имени и отчества), даты рождения, действующего мобильного контакта. Отображение "пара" активируется, когда оба партнера подтверждают SMS- кодами свою регистрацию "связь", которые приходят на мобильные номера, но код партнера должен ввести другой партнер на собственном мобильном, чтобы зафиксировать согласие на отношения, - рассказал нардеп.

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Также Хилько отметил, что эта инициатива решит много проблем украинцев, в том числе предотвратит начало ранней интимной жизни подростков. Нардеп отметил, что поводом станет требование или пожелание одного из партнеров, который настроен построение семейных полноценных отношений со всеми юридическими признаками гражданского брака.

Главные социальные функции "реестра секса":

страховка для малолетних от интима;

предотвращение сексуального насилия в отношении женщин;

защита от "нечистых" половых партнеров, не намеренных создавать семью;

уменьшение количества случаев педофилии;

доказательство отцовства в случаях случайной беременности.

Данная комплексная программа предложит гражданам сознательно и ответственно подходить к началу половой жизни или началу интимных отношений, созданию семьи, защитит несовершеннолетних или юных граждан, которые могут стать заложниками злых намерений более взрослых партнеров и тому подобное. Внесение или предоставление недостоверной информации о своих ФИО с целью введения в заблуждение партнеров будет преследоваться законом по статье мошенничество. Данные из реестра не смогут быть разглашены кроме как в суде в ходе уголовного производства, - объяснил депутат.

Напомним, вступила в силу отмена госфинансирования партий, не вошедших в парламент. Закон сегодня вступил в силу.

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