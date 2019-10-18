Рябошапка рассказал о влиянии Портнова на работу ГПУ

Генпрокурор уверяет, что Портнов не имеет влияния на работу правоохранительных органов и лишь создает негативный образ ГПУ.

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Бывший заместитель главы Администрации президента времен Януковича Андрей Портнов не имеет никакого влияния на работу Генеральной прокуратуры и даже дискредитирует ее. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью 1+1.

Так, отвечая на вопрос о том, насколько велика роль Портнова в расследовании дел против политиков постмайданной эпохи, Руслан Рябошапка заверил, что никакого влияния нет.

Какое влияние имеет? Скорее всего, просто медийное, создавая достаточно негативную коннотацию и негативный имидж органов досудебного расследования. И что, в принципе, может означать, что реального влияния на процессуальные действия или решения, которые могут быть совершены прокурорами или следователями, у Андрея Портнова нет, - заявил Генпрокурор.

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При этом Рябошапка не исключил, что Портнов может оказаться полезным для следствия как источник информации:

Если у Андрея Портнова есть достаточно данных, которые могут быть основанием для дальнейшего производства или открытия новых производств, я не вижу проблемы, чтобы прокуроры встретились с ним и приобщили эти материалы к другим делам, или по-другому оценили их важность и ценность в уголовных производствах.

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Также глава ГПУ прокомментировал наиболее громкие уголовные дела против известных политиков. Например, арестованного в четверг, 17 октября, экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского подозревают в целой серии коррупционных эпизодов:

В основе подозрения Гладковского: первое – это нарушение антикоррупционного законодательства, неправдивое декларирование. И второе – это нарушение законодательства во время тендерных закупок, использование служебного положения, чтобы неправомерно влиять на результаты закупок, в результате чего и была получена неправомерная выгода, - рассказал Генпрокурор.

Также Генпрокурор рассказал о том, что ожидает депутата-мажоритарщика Ярослава Дубневича, в отношении которого ГПУ вчера подала в Раду прошение о снятии депутатской неприкосновенности:

Проект подозрения лежит у меня на столе. Речь идет о двух эпизодах. Первое – это заведомо неправдивое декларирование сведений, то есть нарушение антикоррупционного законодательства. И другой момент – это нарушение законодательства во время совершения государственных закупок. Это система Укрзалізниці. Речь идет об использовании служебного положения, чтобы через определенные фирмы-прокладки получить неправомерную выгоду. Сумма выгоды составила более 90 млн грн, - заявил Рябошапка.

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В деле экс-депутата Пашинского ГПУ также обещает активную работу:

Долгое время оно (дело – ред.) было на паузе, не расследовалось. Благодаря совместным усилиям с Государственным бюро расследований сейчас существует возможность это дело продвигать дальше в процессуальном смысле. Ему было сообщено о подозрении и сейчас его взяли под стражу. Завтра (18 октября - ред.) прокуроры должны доказать существование рисков, которые являются основанием для последующего ареста бывшего нардепа, - сообщил генпрокурор.

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При этом Пашинского ждут новые обвинения:

На этой неделе было зарегистрировано Генпрокуратурой как минимум три уголовных производства, где может фигурировать этот экс-нардеп. И, кроме этого, есть достаточно материалов у других органов досудебного расследования, в частности, НАБУ.

Напомним, ранее глава ГПУ заявил, что увольнения и посадки – это путь к добродетели.

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