В Сумской области разоблачили незаконную "схему" пограничников

Сейчас идут обыски по месту жительства пограничников.

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Следователи Государственного бюро расследований разоблачили механизм получения незаконной выгоды пограничниками Сумского пограничного отряда.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро.

Пограничники получали деньги от иностранцев за то, что вносили в их паспорта фиктивные штампы о пересечении государственной границы, подавая в систему “ГАРТ“ недостоверные данные о выезде иностранцев.

Схема работала с помощью посредника – гражданина России, который был задержан 17 октября после получения 600 долларов и иностранных паспортов.

В настоящее время продолжается расследование, идут обыски по месту жительства пограничников, посредников, а также на пункте контроля железнодорожного узла “Хутор-Михайловский“.

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Участникам нелегальной схемы грозят обвинения по статьям “нарушение правил несения пограничной службы“, “получение неправомерной выгоды служебным лицом“, а также “несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, приведшее к утечке или подделке информации“.

Как сообщалось 8 сентября, подполковника тылового обеспечения поймали на взятке.

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