Суд оставил Пашинского под арестом

Защита проиграла апелляцию на арест экс-нардепа и не смогла добиться его освобождения под личное обязательство ряда действующих и бывших депутатов.

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Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение о взятии под стражу народного депутата прошлого созыва Сергея Пашинского. Об этом сообщает Телеграм-канал “Грати“.

Заседание суда длилось два дня. Защита экс-депутата просила отменить решение Печерского суда Киева, который отправил Пашинского в СИЗО до 4 декабря без права внесения залога.

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Поддержать Пашинского в суде пришли бывший спикер парламента Андрей Парубий, депутат Николай Княжицкий, бывшие депутаты Татьяна Чорновил, Андрей Тетерев и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Эти и другие лица (всего 14 действующих и бывших чиновников) предлагали суду взять Пашинского на поруки.

Адвокаты утверждали, что Печерский суд не исследовал доказательства обоснованности подозрения, а также не обосновал риски пребывания подозреваемого вне СИЗО.

Сам Пашинский заявил о политизации дела против него и утверждает, что не виновен в нанесении тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу, которому он прострелил ногу в декабре 2016 года.

Напомним, ранее глава ГПУ обещал предоставить суду доказательства наличия рисков, которые являются основанием для последующего ареста Пашинского.

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