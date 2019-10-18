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“Слуги народа” поссорились с премьером

Комментариев: 5
В ходе закрытого заседания случились ссоры.
Гончарук поссорился со "слугами"
Гончарук поссорился со "слугами"
facebook.com/PMHoncharuk

На закрытом для прессы фракционном заседании “Слуги народа” совместно с премьером Гончаруком случились ссоры. 

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Об этом сообщил один из депутатов Украинской правде на условиях анонимности.

Источник сообщил, что на закрытом заседании фракции обсуждали два вопроса: законопроект о анбандлинг "Нафтогаза" и распределение субвенций на округа между мажоритарщиками.

Нашим мажоритарщикам рассказывали, что никаких субвенций не будет, а сегодня оказывается, что какая-то рабочая группа Минфина и бюджетного комитета поделили соцэконом за 2019 год. Фактически 100 "мажоров" осталось без денег. Вот они и возмущались, ругались, - сообщил источник.

Кроме того, в ходе заседания произошла ссора касательно ГТС. Депутаты и премьер не сошлись мнениями и начались взаимные претензии.

Была ссора из-за ГТС. Мы возмущались, почему премьер “вламывает” сегодня голосовать этот проект без предварительного обсуждения. У нас же во фракции есть и социалисты - депутаты начали кричать: "Не отдашь национальную собственность в частные руки". Алексей говорит им: “Но это не в частную собственность, это наши международные обязательства”, - добавил нардеп.

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Напомним, фракция “Слуга народа” проводит заседание с премьером. Заседание закрытое для прессы.

 

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Теги: Гончарук, СН, ссора, ГТС
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Комментариев (5)
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Андрей_и_Богдан    18.10.2019, 15:24
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
Вот так слуги, а говорили что не за деньгами в политику!
Датышо    18.10.2019, 14:57
Оценка:  -1
Датышо
Просто патриотичные попередныки с 1991 года хотели нашару блядей тр#хать за счет кредитов мвф и их распила, а кредиты брали и будут брать под гарнтии незалежной Украины, тобиш оплачивать будет простой народ тарифами...
foster12    18.10.2019, 14:38
Оценка:  -1
foster12
Дітки лаються, тільки бавляться....
ira0957    18.10.2019, 14:30
Оценка:  +2
ira0957
С мордобитием или без?
ВосставшийИзБана    18.10.2019, 14:33
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Да просто поцарапались, как девочки. Может еще за патлы потаскали.
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