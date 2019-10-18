“Слуги народа” поссорились с премьером

В ходе закрытого заседания случились ссоры.

На закрытом для прессы фракционном заседании “Слуги народа” совместно с премьером Гончаруком случились ссоры.

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Об этом сообщил один из депутатов Украинской правде на условиях анонимности.

Источник сообщил, что на закрытом заседании фракции обсуждали два вопроса: законопроект о анбандлинг "Нафтогаза" и распределение субвенций на округа между мажоритарщиками.

Нашим мажоритарщикам рассказывали, что никаких субвенций не будет, а сегодня оказывается, что какая-то рабочая группа Минфина и бюджетного комитета поделили соцэконом за 2019 год. Фактически 100 "мажоров" осталось без денег. Вот они и возмущались, ругались, - сообщил источник.

Кроме того, в ходе заседания произошла ссора касательно ГТС. Депутаты и премьер не сошлись мнениями и начались взаимные претензии.

Была ссора из-за ГТС. Мы возмущались, почему премьер “вламывает” сегодня голосовать этот проект без предварительного обсуждения. У нас же во фракции есть и социалисты - депутаты начали кричать: "Не отдашь национальную собственность в частные руки". Алексей говорит им: “Но это не в частную собственность, это наши международные обязательства”, - добавил нардеп.

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Напомним, фракция “Слуга народа” проводит заседание с премьером. Заседание закрытое для прессы.

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