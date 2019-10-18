Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Савченко и Рубан могут быть арестованы в любой момент - ГПУ

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 5
Запрос Генпрокуратуры на их арест уже полгода лежит на рассмотрении в суде.
Савченко и Рубан могут быть арестованы в любой момент - ГПУ
Савченко и Рубан могут быть арестованы в любой момент - ГПУ
Фотоколлаж

Читай также: Комментатор на ТВ: Надежда Савченко нашла работу

Генеральная прокуратура еще 7 мая этого года подала в суд ходатайство о содержании под стражей бывшего народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных “Офицерский корпус“ Владимира Рубана. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ ГПУ.

7 мая 2019 прокурорами заранее, до начала подготовительного судебного заседания, в Броварской городской районный суд Киевской области представлены ходатайства о применении к обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей, которые до настоящего времени судом не рассмотрены, - говорится в ответе ГПУ на запрос журналистов.

Читай также: Савченко сидела в Раде с грязными ногами на столе

Как отмечают в прокуратуре, необходимость ареста Савченко и Рубана связана с “наличием обоснованного обвинения в совершении ими тяжких и особо тяжких преступлений“, а также с риском того, что они могут скрываться от суда, влиять на свидетелей или препятствовать следствию иным образом.

Напомним, Рубан заявил о покушении на Савченко. По его словам, командование одного из украинских спецполков получало приказ о ликвидации бывшего народного депутата.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Савченко, Рубан, ГПУ, арест
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Мыкола    18.10.2019, 15:40
Оценка:  0
Мыкола
Такое впечатление, что в Украине снова правит Порошенко а Луцик является генеральным прокурором !


!
hcr    18.10.2019, 14:56
Оценка:  -5
hcr
Когда уже шоколадной бандой займутся как было обещано?
colavova    18.10.2019, 15:03
Оценка:  +4
colavova
сразу после понижения платежей за коммуналку)))
Letohradek    18.10.2019, 15:18
Оценка:  +1
Letohradek
))))))))))))))))))))))))))))) ) +
Андрей_и_Богдан    18.10.2019, 15:26
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
И то не путать процесс с результатом!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь