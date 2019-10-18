Запрос Генпрокуратуры на их арест уже полгода лежит на рассмотрении в суде.

Савченко и Рубан могут быть арестованы в любой момент - ГПУ Фотоколлаж

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Генеральная прокуратура еще 7 мая этого года подала в суд ходатайство о содержании под стражей бывшего народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных “Офицерский корпус“ Владимира Рубана. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ ГПУ.

7 мая 2019 прокурорами заранее, до начала подготовительного судебного заседания, в Броварской городской районный суд Киевской области представлены ходатайства о применении к обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей, которые до настоящего времени судом не рассмотрены, - говорится в ответе ГПУ на запрос журналистов.

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Как отмечают в прокуратуре, необходимость ареста Савченко и Рубана связана с “наличием обоснованного обвинения в совершении ими тяжких и особо тяжких преступлений“, а также с риском того, что они могут скрываться от суда, влиять на свидетелей или препятствовать следствию иным образом.

Напомним, Рубан заявил о покушении на Савченко. По его словам, командование одного из украинских спецполков получало приказ о ликвидации бывшего народного депутата.

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