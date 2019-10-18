Гладковскому сообщили о подозрении, - САП

Появились новые подробности дела Гладковского.

Экс-первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому сообщили о подозрении.

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Об этом сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура на своей странице в Facebook.

18 октября детективы НАБУ сообщили о подозрении прежнему должностному лицу в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины, - сообщили в пресс-службе САП.

Сообщается, что подозрение утвердил глава САП Назар Холодницкий.

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В ведомстве сообщили, что бывший топ-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем. Речь идет о ОАО “Автомобильная компания “Богдан МоторсЦ”. Детективы установили, что Гладковский обеспечил включение в государственного оборонного заказа и дальнейшей закупке за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия “Автосборочный завод №2”, входящей в состав ПАО “Автомобильная компания “Богдан Моторс”.

В САП сообщили, что следствием установлен ущерб государству, который нанес Гладковский своими незаконными действиями в размере более 10620000 гривен убытков.

Более того, детективы НАБУ установили, что Гладковский не задекларировал доходы своей жены, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, а именно 54 тыс. долларов США (по 2016), 63 тыс. долларов США (за 2017 год) и 47,5 тыс. долларов США (по 2018).

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, задержанный сегодня Гладковский объявил голодовку. Так он протестует против "произвола правоохранительных органов".

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