Совершены поставки на сумму порядка 20 млн гривен.

Организаторы схемы почти все время находились в Харькове

Из "ЛНР" совершали поставки товаров военного назначения для Минобороны РФ - СБУ

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Из "ЛНР" совершали поставки товаров военного назначения для Минобороны РФ - СБУ

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Служба безопасности разоблачила канал поставок из временно оккупированных территорий для нужд Минобороны РФ на более чем 19 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили предприятие с временно оккупированной территории Луганщины на поставках продукции военного назначения для нужд Минобороны страны-агрессора”, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что на одном из машиностроительных предприятий на временно оккупированных территориях (т.н. “ЛНР”) было организовано незаконные поставки через “фирму-прокладку”, зарегистрированную в одном из регионов России.

Во избежание санкционного режима, комплектующие передавали для проведения ремонтных работ и обслуживания объектов российской военной авиации.

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“Задокументировано более тридцати экспортных поставок на сумму более 50 млн российских рублей (19,4 млн гривен — ред.). Груз вывозили автотранспортом через временно неконтролируемый участок российско-украинской границы”, — сообщили в СБУ.

Примечательно, что предприятие платило налоги в бюджет террористической организации “ЛНР” и через таможенные платежи — в общий российский бюджет.

СБУ также установила, что организаторы схемы почти все время находились в Харькове, откуда и осуществляли руководство “предприятием”.

“Во время обысков, проведенных по месту жительства, в офисных помещениях и транспортных средствах ключевых фигурантов незаконных сделок сотрудники СБУ изъяли техническую документацию на продукцию и другие доказательства противоправной деятельности”, — информирует пресс-служба.

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В рамках начатого уголовного производства одному из организаторов поставок объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Как сообщалось 13 августа, СБУ блокировала подпольные поставки за границу военной продукции.

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