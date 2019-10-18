Сепаратисты применили противотанковые ружья времен ВМВ

Украинские бойцы говорят, что такое "чудо-оружие" появилось у боевиков после прибытия очередного "гумконвоя" из РФ.

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После приезда очередного “гумконвоя“ из России на передовой в районе Новозвановки сепаратисты начали обстреливать украинские позиции из очень необычного оружия - противотанковых ружей времен Второй мировой войны. Об этом рассказали украинские солдаты в интервью одному из телеканалов, пишет “Цензор.нет“.

Как отмечают бойцы, хотя оружие врага и очень устаревшее, оно всё равно заставляет иногда нервничать:

Мы очень удивлялись, что они из такой штуки стреляли - противотанковое ружье со Второй мировой войны. Оно прицельно не стреляет, но если стрелок опытный, то может попасть... Когда разрывными пулями, то, конечно, рачки лазим, - говорит один из военных.

Напомним, РФ свозит на Донбасс боеприпасы с коррозией. Это является одной из причин частых взрывов на арсеналах боевиков.

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