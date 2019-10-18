Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сепаратисты применили противотанковые ружья времен ВМВ

Комментариев: 4
Украинские бойцы говорят, что такое "чудо-оружие" появилось у боевиков после прибытия очередного "гумконвоя" из РФ.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
wikipedia.org

Читай также: Сепаратисты открыли огонь из артиллерии – штаб

После приезда очередного “гумконвоя“ из России на передовой в районе Новозвановки сепаратисты начали обстреливать украинские позиции из очень необычного оружия - противотанковых ружей времен Второй мировой войны. Об этом рассказали украинские солдаты в интервью одному из телеканалов, пишет “Цензор.нет“.

Как отмечают бойцы, хотя оружие врага и очень устаревшее, оно всё равно заставляет иногда нервничать:

Мы очень удивлялись, что они из такой штуки стреляли - противотанковое ружье со Второй мировой войны. Оно прицельно не стреляет, но если стрелок опытный, то может попасть... Когда разрывными пулями, то, конечно, рачки лазим, - говорит один из военных.

Напомним, РФ свозит на Донбасс боеприпасы с коррозией. Это является одной из причин частых взрывов на арсеналах боевиков.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: боевики ЛДНР, противотанковое оружие, Вторая мировая война
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    18.10.2019, 15:32
Оценка:  -2
Boxerogos
"Когда разрывными пулями,то,коннчно рачки лазим".Дальше можно не читать.Получается наши"герои"не только"нэ вмэрають",но ещё и"рачки лазят"!))))))))))))))
ВыВсеВрети    18.10.2019, 15:38
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
ну ты и тупой, рог!...))))))
а наши герои буряты умирают, в канавах их много!...))))))))
Graddfeydd    18.10.2019, 15:24
Оценка:  +1
Graddfeydd
Нанотехнологии... "Аналогов нет!"
Kostos    18.10.2019, 15:13
Оценка:  0
Kostos
Ниправда! Гдевашидаказатильства! Эта фсьо из шахт!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь