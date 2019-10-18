На здании МВД появился баннер #FreeMarkiv: Реакция Сети

В Интернете баннер одобряют, но указывают на то, что этим поддержка Виталия Маркива ограничиваться не должна.

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На фасаде здания Министерства внутренних дел Украины в Киеве по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова разместили баннер в защиту заключенного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Фейсбук.

Доброго и свободного утра тебе, Украина. Еще один день для гвардейца Виталия Маркива начинается за решеткой. С оружием в руках защищал свое — родную землю. Теперь наша очередь защитить его от клеветы агрессора. С сегодняшнего дня на здания МВД появился этот баннер. И каждый день мы будем требовать его освобождения. Свободу Виталию Маркиву! Свободу украинским пленным! — говорится в сообщении МВД.

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Пользователи Фейсбука в целом одобрили идею и с присущим украинцам юмором прокомментировали появление баннера:

“Молодцы! Но это нужно вешать напротив посольства Италии на Ярвалу“. “Надо поймать кого-то из итальянцев и обменять на нашего хлопца!“, - написали пользователи.

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Впрочем, не всем пришлась по вкусу идея баннера. Так, под аналогичным постом министра Авакова в Твиттере люди в комментариях отметили, что итальянский суд едва ли изменит свое решение из-за баннера на здании украинского МВД:

“Сильный ход. Итальяшки сразу в штаны наложили.“ “І оце все? Я в захваті.“ “Плевал итальянский суд на ваш баннер“, - пишут в комментариях.

Напомним, на Покрову в Киеве прошли митинги в поддержку Маркива. Активисты сперва пришли под здание МИД узнать о состоянии дела осужденного нацгвардейца, а потом отправились к посольству Италии.

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