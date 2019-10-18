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Порошенко засветил в Раде новый iPhone

Комментариев: 17
Продажи телефона такой модели стартовали в Украине 6 дней назад.
Порошенко купил новый iPhone
Порошенко купил новый iPhone
Страна

Пятый президент Украины, а ныне народный депутат Верховной Рады Петр Порошенко засветил в парламенте новый iPhone, продажи которого в Украине стартовали всего 6 дней назад.

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Об этом сообщает издание Страна, публикуя соответствующие фотографии.

Петр Алексеевич не стал мелочиться и взял себе iPhone модели Pro Max. Такой гаджет от Apple при минимальном объеме памяти обойдется около 36 000 грн.

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Отметил, что самая привлекательная и дорогая составляющая нового iPhone - это тройная камера. Именно этому элементу было уделено больше всего времени на презентации новинки.

Порошенко засветил новый телефон
Порошенко засветил новый телефон
Страна

До этого экс-президент пользовался іPhone Х серебристого цвета. Видимо, Петр Алексеевич следит за новинками Apple.

Напомним, в Раде "засветилась" нардеп с сумкой Gucci за 46 тысяч гривен. Дорогой аксессуар журналисты заметили у нардепа от Слуги народа Ирины Аллахвердиевой.

 

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Теги: iPhone, Порошенко, телефон, гаджет
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Комментариев (17)
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designandrey65    18.10.2019, 16:58
Оценка:  -1
designandrey65
Зачем? Все равно на зоне отберут...
ВосставшийИзБана    18.10.2019, 17:01
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
По себе судишь?
Зелибоба    18.10.2019, 16:56
Оценка:  +1
Зелибоба
да насрать на него, я себе тоже купил новый айфон и шо?
КимЧенПых    18.10.2019, 16:21
Оценка:  +3
КимЧенПых
БМ скатился в днище. зачем дёргать такие новости? это же фиаско.
Letohradek    18.10.2019, 16:18
Оценка:  +2
Letohradek
О чем статья и для кого? А может Порошенко должен пользоваться кнопочным"Сони-Эриксоном&quo t;или "Нокией"?
ВосставшийИзБана    18.10.2019, 16:32
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
У него должен быть самый голимый ноунейм. Но каждый лень - новый.
Letohradek    18.10.2019, 16:55
Оценка:  -1
Letohradek
Чушь какая-то ...Зачем каждый день новый, а тем более - должен ... ?? У меня другое мнение обо всем этом ... У зэбилов и ватных тупаков больше нет аргументов, компрометирующих Петра Порошенко, вот и делается вброс о новом айфоне, что бы стадо разрядилось ))
ВосставшийИзБана    18.10.2019, 17:02
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Есть такая штука - сарказм называется .......
T-REX2    18.10.2019, 16:13
Оценка:  -4
T-REX2
Когда он уже электронный браслет засветит
Letohradek    18.10.2019, 16:20
Оценка:  +2
Letohradek
Тогда, когда зэбильная власть выполнит свои обещания про достойные пенсии и зарплаты
Woodbrother    18.10.2019, 16:30
Оценка:  +1
Woodbrother
Клоунская ЗЕ власть резко увеличила пенсии израильтянам . Вроде все путем. Скоро еще рассианам из своего бюджета пенсии понакрутим.
fedorius    18.10.2019, 16:11
Оценка:  -4
fedorius
Навіть не знаю , що гірше. Те, що він був президентом, чи те, що бігмір написав про його новий айфон))))
Boxerogos    18.10.2019, 16:06
Оценка:  -4
Boxerogos
Ну засветил и что?Этот синий хряк за пятилетку своего правления наворовал на миллионы таких смартфонов.
Letohradek    18.10.2019, 16:31
Оценка:  +1
Letohradek
Хотелось бы что либо прочесть о фактах воровства!
Miha_89    18.10.2019, 16:44
Оценка:  0
Miha_89
ты кажется его путаешь с укротителем медведей, истребителей и гимнасток
WTF2wtf    18.10.2019, 16:05
Оценка:  +5
WTF2wtf
"новость"!!!
у миллиардера есть новый Айфон!
Woodbrother    18.10.2019, 16:32
Оценка:  +2
Woodbrother
Сейчас все зубожили на дрисню изойдутся
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