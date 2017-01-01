Дело Гладковского: Адвокат обратился в суд

Правозащитник уверен, что Гладковского незаконно задержали.

Адвокат экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского обратился в суд из-за незаконного содержания под стражей его подзащитного. Об этом передает Телеграф.

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Правозащитник уверен, что детективы НАБУ незаконно задержали его подзащитного Олега Гладковского возле аэропорта.

Задержание подзащитного Гладковского А.В. является незаконным, лишение подзащитного свободы и содержания под стражей не имеет правовых оснований, влечет освобождение подзащитного Гладковского О.В., - сообщил адвокат.

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Также он отметил, что подозрение Гладковскому было оформлено спустя 3 часов после его фактического задержания. Адвокат акцентировал, что, согласно украинскому законодательству, сотрудники НАБУ могут задержать человека, “если есть обоснованные основания полагать, что возможен побег с целью уклонения от уголовной ответственности лица, подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления”.

По словам депутата, его подзащитный сотрудничал со следствием, являлся на допросы и более десяти раз выезжал за границу, но возвращался. Представитель Гладковского уверен, что НАБУ не имело оснований для задержания экс-чиновника.

Напомним, Гладковскому сообщили о подозрении. Появились новые подробности дела Гладковского.

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