В Раду подан законопроект о запрете пластиковых пакетов

Кабмин рассчитывает, что такое решение значительно улучшит экологическую обстановку в стране.

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В Украине хотят ограничить оборот пластиковых пакетов, чтобы минимизировать ущерб для природы. С этой целью в Верховной Раде зарегистрирован законопроект 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, сообщает пресс-служба Кабмина.

16 октября этот законопроект прошел рассмотрение на парламентском Комитете по вопросам экологической политики и природопользования и получил одобрение. Теперь его должны поддержать депутаты парламента.

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Ключевым положением законопроекта является запрет использования в розничной торговле и объектах общественного питания сверхлегких, легких и оксо-раскладных пластиковых пакетов. При этом в качестве исключения разрешается использовать сверхлегкие пластиковые пакеты как первичную упаковку для свежей рыбы и мяса, льда, а также сыпучих продуктов.

В Кабмине указывают на то, что в 33 странах мира уже введен полный запрет на использование пластиковых пакетов, а еще в 53 странах - частичный.

Напомним, в Казахстане перестанут использовать пластиковые пакеты. Полный отказ от них страна планирует осуществить до 2025 года.

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