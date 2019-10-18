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В Раду подан законопроект о запрете пластиковых пакетов

Комментариев: 7
Кабмин рассчитывает, что такое решение значительно улучшит экологическую обстановку в стране.
В Раду подан законопроект о запрете пластиковых пакетов
В Раду подан законопроект о запрете пластиковых пакетов
depositphotos.com

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В Украине хотят ограничить оборот пластиковых пакетов, чтобы минимизировать ущерб для природы. С этой целью в Верховной Раде зарегистрирован законопроект 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, сообщает пресс-служба Кабмина.

16 октября этот законопроект прошел рассмотрение на парламентском Комитете по вопросам экологической политики и природопользования и получил одобрение. Теперь его должны поддержать депутаты парламента.

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Ключевым положением законопроекта является запрет использования в розничной торговле и объектах общественного питания сверхлегких, легких и оксо-раскладных пластиковых пакетов. При этом в качестве исключения разрешается использовать сверхлегкие пластиковые пакеты как первичную упаковку для свежей рыбы и мяса, льда, а также сыпучих продуктов.

В Кабмине указывают на то, что в 33 странах мира уже введен полный запрет на использование пластиковых пакетов, а еще в 53 странах - частичный.

Напомним, в Казахстане перестанут использовать пластиковые пакеты. Полный отказ от них страна планирует осуществить до 2025 года.

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Теги: пластиковые пакеты, законопроект, Верховная Рада, Кабмин, экология
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Комментариев (7)
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Адекваты    18.10.2019, 17:03
Оценка:  0
Адекваты
Ага.А тотальная вырубка лесов на бумагу экологию улучшит)))))))
ВосставшийИзБана    18.10.2019, 17:04
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Кроме того производство бумаги сильно загрязняет воду. Но об этом все молчат.
ВосставшийИзБана    18.10.2019, 16:36
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Странные. Как эти пакетики могут вредить? Чем заменить их? Бумагой? А бумагу из чего делать? Леса вырубать? А это не приведет к ухудшению экологии? Абсолютно бессмысленный и неаргументированный законопроект. Лично я против.
xxxAppolonxxx    18.10.2019, 16:39
Оценка:  +2
xxxAppolonxxx
100%
hcr    18.10.2019, 16:47
Оценка:  +1
hcr
Будут отпускать каждому столько продуктов, сколько сможет в руках поместиться ))))))))))
ВосставшийИзБана    18.10.2019, 17:03
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Представляю себе мужика с полными руками селедки в метро в час пик.
ThaiFever    18.10.2019, 16:52
Оценка:  -2
ThaiFever
Биоразлагаемые пакеты есть , выглядят так же , у россиян спроси - эуропеец куев
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