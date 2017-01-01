Четыре дня под стражей: Суд присудил экс-директору КРРТ 100 тыс. грн моральной компенсации

Захаренко требовал от государства возместить ему 1 млн гривен морального ущерба.

Захаренко был задержан и арестован 29 марта 2018 года телекритика

Печерский районный суд Киева присудил 100 тыс. гривен морального ущерба для бывшего исполняющего обязанности генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Константина Захаренко, задержанного и арестованного в марте 2018 года по подозрению в причастности к уничтожению Радиопередающего центра в Броварах Киевской области.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Захаренко был задержан и арестован 29 марта 2018 года. Он содержался под стражей 4 дня.

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В марте текущего года Генеральная прокуратура закрыла дело против экс-и.о. гендиректора КРРТ в связи с отсутствием доказательств совершения им преступления.

Захаренко потребовал от государства возместить ему 1 млн гривен морального ущерба, отметив, что из-за ареста у него ухудшилось здоровье, ему предоставлялась медицинская помощи и около 1 года он вынужден был проходить лечение.

В сентябре текущего года суд частично удовлетворил иск и решил возместить истцу не 1 млн, а 100 тыс. гривен морального ущерба, так как он находился под стражей всего 4 дня.

Кроме того, он взыскал в пользу Захаренко 64 тыс. гривен судебных расходов.

Более того, 1 августа текущего года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против сотрудников полиции и прокуратуры Киевской области из-за незаконного задержания экс-и.о. гендиректора КРРТ.

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Напомним, в марте 2018 года правоохранители задержали 7 человек, в том числе Захаренко, по подозрению в захвате земельного участка государственного предприятия “Радиопередающий центр“ в Киевской области.

5 из них были арестованы, еще 2 - отправлены под домашний арест. В марте текущего года дело было закрыто.

Как сообщалось, в 2015 году Апелляционный суд города Киева отказал бывшему генеральному директору Концерна РРТ Александру Пивнюку в удовлетворении апелляционной жалобы в деле против Кабинета министров.

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