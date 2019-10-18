Украина в ОБСЕ потребовала от РФ освободить активиста Приходько

Украинские делегаты указывают на явно политический характер дела и очевидную фальсификацию улик.

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Украина потребовала от России освободить активиста Олега Приходько, недавно арестованного в Крыму, и прекратить расширение списка украинцев, задержанных по политическим мотивам. Соответствующее требование украинская делегация огласила в четверг, 17 октября, на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.

Вечером 9 октября украинский активист Олег Приходько и его жена (в качестве свидетеля) были задержаны российскими оккупационными службами безопасности в их доме в Крыму. Позднее его обвинили в “незаконной подготовке взрывного устройства“ и “в террористическом акте“. Видеозапись, выпущенная позже, ясно показывает, что российские оккупанты обыскали его гараж в одиночку, в то время как господин Приходько был вынужден стоять на улице, наблюдая на расстоянии. Подбрасывание так называемых “улик“ в дома украинских и крымскотатарских активистов остается обычной практикой для российских служб, – сказано в заявлении.

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Украинские дипломаты подчеркнули, что дело Олега Приходько политически мотивировано, а обвинения против него сфабрикованы.

Мы решительно осуждаем такое поведение и просим российскую сторону прекратить расширение списка украинских политзаключенных и освободить всех их, включая недавно задержанного господина Приходько, – заявили украинские дипломаты.

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В то же время, как сообщает “Крым.Реалии“, руководство симферопольского СИЗО не разрешает передать арестованному Приходько медикаменты, которые принесли родственники.

Его до сих пор содержат в карантинной камере, но по его информации, в ближайшие дни переведут в общий блок. Продуктовую передачу от семьи он получил. Олег Аркадьевич имеет ряд заболеваний желудочно-кишечного тракта, также по линии урологии, и родственники сделали ему передачу в понедельник – очки и медикаменты. Однако лекарства, по неизвестным мне причинам, ему не отдали. Причину будем выяснять у администрации СИЗО и в медслужбе, – сказал его адвокат.

Напомним, 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста Олега Приходько. ФСБ вменяет ему незаконное изготовление взрывчатых веществ и подготовку к террористическому акту.​

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