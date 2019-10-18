40% бюджета – на оплату долгов: В первом чтении принят госбюджет

Пока документ принят лишь за основу и может еще значительно измениться до его окончательного принятия.

Верховная Рада в первом чтении приняла бюджет на 2020 год rada.gov.ua

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Верховная Рада Украины в первом чтении приняла за основу проект закона о бюджете на 2020 год. Документ №2000 поддержали 255 депутатов, сообщает пресс-служба парламента.

В ходе обсуждения проекта бюджета на 2020 год депутаты раскритиковали представленный документ за низкие социальные стандарты и темпы экономического роста. В правительстве в свою очередь заверили, что проголосованный депутатами проект бюджета создан на основе макроэкономического прогноза, составленного еще весной 2019 года. Ко второму чтению после утверждения нового макроэкономического прогноза показатели в бюджете пересмотрят.

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В проекте бюджета предусмотрен рост минимальной зарплаты до 4723 гривен в месяц, доходы бюджета ожидаются в 1,079 трлн. гривен, расходы - 1,17 триллиона гривен, дефицит бюджета - 2,09% от ВВП. В проекте бюджета средний курс доллара не заложен, но в макропрогнозе правительства он установлен на уровне 28,2 гривны за доллар.

Расходы на оборону планируется увеличить на 33,8 миллиарда гривен - до 245,8 миллиарда. На обеспечение энергетической независимости предусмотрено 2 миллиарда, на развитие дорожной инфраструктуры - 74,4 миллиарда, финансирование Пенсионного фонда - 172,6 миллиарда.

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В бюджете предусмотрено 438,1 миллиарда гривен на выплату государственных долгов - это около 40% бюджета. При этом доля государства в экономике должна уменьшиться.

Впрочем, как подчеркнули в правительстве, данный проект бюджета составлен на экономическом прогнозе предыдущего правительства и не учитывает всех запланированных реформ. Поэтому окончательные цифры по доходам, курсу валют, дефициту и т.д. будут известны к рассмотрению документа депутатами во втором чтении, которое должно состояться до 2 ноября.

Напомним, в начале октября Верховная Рада одобрила Программу деятельности Кабмина. Теперь у правительства есть детальный план работы на следующие пять лет.

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