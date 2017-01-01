Капитану "Иволги", погубившему 22 человека, дали 9 лет тюрьмы

Однако виновный выйдет на свободу уже через год.

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Капитан и владелец катера “Иволга“, затонувшего четыре года назад под Одессой, Александр Кнышов приговорен к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщает одесский интернет-портал “Думская“.

Вынесенное сегодня судебное решение признает Кнышова виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем гибель 22 людей. Помимо назначения тюремного срока виновнику суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму более 2 млн. гривен.

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Как отмечается в приговоре суда, Кнышов принял на борт судна втрое больше пассажиров, чем предусмотрено его пассажировместимостью, вышел в море, не имея на то разрешения, не оформив судовую роль, без проведения инструктажа по правилам безопасности, игнорируя штормовое предупреждение. Когда начался шторм, он решил вернуться и превысил допустимую скорость судна, что в штурмовых условиях привело к неуправляемости “Иволги“, которая перевернулась через правый борт.

Следует отметить, что Кнышов, скорей всего, выйдет на свободу уже в следующем году, поскольку он подпадает под нормы так называемого “закона Савченко“ и ему в двойном размере засчитан срок пребывания в СИЗО. На момент вынесения судебного решения капитан уже пробыл под стражей 4 года, что по упомянутому закону позволяет “списать“ 8 лет из назначенных ему 9.

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Для справки. Александр Кнышов был капитаном маломерного судна “Иволга“, которое использовалось для морских прогулок и рыбной ловли. Катер под управлением Кнышова затонул 17 октября 2015 года в районе поселка Затока (Одесская область) на расстоянии около 400 метров от берега. В результате погибли 22 человека, еще 21 пассажиру удалось спастись.

Судно было поднято на поверхность воды 19 октября 2015 года. Сейчас оно находится под арестом на территории Черноморского морского порта.

Напомним, в конце сентября в Атлантическом океане затонуло судно с украинским экипажем. Троим удалось спастись, четверо моряков, включая двух украинцев, погибли, семеро, в т.ч. шесть украинцев, до сих пор считаются пропавшими без вести.

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