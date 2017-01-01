Уволен директор Киевского бронетанкового завода

Укроборонпром недоволен финансовыми результатами деятельности предприятия под его началом.

Госконцерн “Укроборонпром“ уволил директора ГП “Киевский бронетанковый завод“ Вадима Шкавро. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Киевское бронетанковое предприятие сейчас находится в нестабильном финансово-экономическом положении и имеет угрозу невыполнения контрактов с государственными заказчиками. Такие результаты управления предприятием являются достаточными для принятия соответствующего решения, - говорится в заявлении “Укроборонпрома“.

Читай также: Турчинов прокомментировал новинки украинского оборонпрома, представленные на выставке “Оружие и безопасность - 2019“

Читай также: Абромавичус предлагает продать недостроенный крейсер “Украина“

Как отмечается, Концерн уже объявил отбор на должность руководителя этого предприятия. Исполняющим обязанности главы столичного бронетанкового завода пока назначен Владимир Синявский, занимавший пост заместителя директора по производству.

Для справки. ГП “Киевский бронетанковый завод“ специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, изготовлении запасных частей для бронетанкового вооружения и техники.

Напомним, глава Укроборонпрома назначил себе новых заместителей. Константин Бушуев стал заместителем генерального директора по безопасности, Виталий Пахомов - директором HR-департамента, Владимир Бируля - начальником управления коммуникаций

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.