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Минсоцполитики хочет уравнять зарплаты мужчин и женщин

Комментариев: 2
Для этого чиновники министерства будут менять нормативную базу и много анализировать.
Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская
Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская
Фейсбук Минсоцполитики

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Министерство социальной политики планирует работать над устранением гендерного разрыва в оплате труда в Украине. Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на слова министра Юлии Соколовской.

Равенство, прозрачность и справедливость - основа деятельности нашей команды. Мы готовы к сотрудничеству, чтобы внедрять передовые мировые практики и ликвидировать разрыв в оплате труда мужчин и женщин, - заявила министр.

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По данным Минсоцполитики за 2018 год, гендерный разрыв в оплате труда в Украине составил около 21%, что выше, чем в большинстве стран Европейского Союза, где этот показатель в среднем составляет 16%.

Чтобы исправить ситуацию, в Министерстве планируют работать над совершенствованием украинской нормативной базы и проводить дальнейшие аналитические исследования.

Напомним, зарплаты “в конвертах“ получает почти половина работающих украинцев. При этом каждый третий работник не трудоустроен официально.

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Теги: зарплата, гендерное равенство, Минсоцполитики, Соколовская
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Комментариев (2)
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COZEL    18.10.2019, 19:45
Оценка:  +1
COZEL
ТА НОРМАЛЬНО УСЕ, МУЖСКУЮ СОКРАТЯТ ДО ЖЕНСКОЙ И ФСЕ)))))))
Брюква_и_Клюква    18.10.2019, 19:39
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Много "анализировать"?!!. Что может анализировать чиновник с образованием парикмахера или проктолога?
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