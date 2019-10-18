Минсоцполитики хочет уравнять зарплаты мужчин и женщин

Для этого чиновники министерства будут менять нормативную базу и много анализировать.

Читай также: Нардепы предлагают освободить от налогов зарплаты молодежи до 27 лет

Министерство социальной политики планирует работать над устранением гендерного разрыва в оплате труда в Украине. Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на слова министра Юлии Соколовской.

Равенство, прозрачность и справедливость - основа деятельности нашей команды. Мы готовы к сотрудничеству, чтобы внедрять передовые мировые практики и ликвидировать разрыв в оплате труда мужчин и женщин, - заявила министр.

Читай также: Украинцы назвали уровень “счастливой“ зарплаты

По данным Минсоцполитики за 2018 год, гендерный разрыв в оплате труда в Украине составил около 21%, что выше, чем в большинстве стран Европейского Союза, где этот показатель в среднем составляет 16%.

Чтобы исправить ситуацию, в Министерстве планируют работать над совершенствованием украинской нормативной базы и проводить дальнейшие аналитические исследования.

Напомним, зарплаты “в конвертах“ получает почти половина работающих украинцев. При этом каждый третий работник не трудоустроен официально.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.