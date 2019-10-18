Украина согласилась рассмотреть формулу Штайнмайера еще в июле
Украина согласилась рассмотреть так называемую формулу Штайнмайера еще в июле 2019 года во время консультаций на уровне дипломатических советников лидеров нормандской четверки. Об этом свидетельствует письмо руководителя Офиса президента Андрея Богдана, адресованное представителю Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леониду Кучме, которое в пятницу, 18 октября опубликовало НВ.
"Информируем, что 12 июля 2019 года в Париже состоялись консультации в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Российской Федерации и Франции", - говорится в письме Богдана.
Документ датирован 16 июля 2019 года.
В нем, в частности говорится, что стороны обязуются подготовить правовые рамки относительно "особого статуса Донбасса", включая формулу Штайнмайера.
"Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: т.н. "особый статус" (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы", - говорится в приложении.
Cмотрите фотогалерею: Украина согласилась рассмотреть формулу Штайнмайера еще в июле
1 октября стало известно, что Украина согласовала текст формулы Штайнмайера, которая в дальнейшем войдет в новый закон об особом статусе Донбасса.
Согласно формулировке, закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей начнет действовать на постоянной основе только после проведения по украинскому законодательству местных выборов, которые мировое сообщество признает состоявшимися по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.
После этого в стране вспыхнули акции протеста, участники которых рассматривают данный документ как капитуляцию перед РФ.
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