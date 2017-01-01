Андрей Богдан заявил, что девушка выгнала его из дому

Анастасия Сличная в соцсети поинтересовалась, куда можно деть вещи в отличном состоянии, а Андрей Богдан в комментарии спросил, у кого можно переночевать.

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что его девушка Анастасия Сличная выгнала его из дома. Об этом он написал в комментарии к ее посту в Facebook.

"Друзья! Подскажите! Куда можно отдать вещи в отличном состоянии?" - написала Анастасия Сличная.

В комментариях к публикации появился Андрей Богдан. "Ребята, у кого можно переночевать? Выгнала меня на улицу", - пошутил Богдан.

"В караоке постелим", - написал в ответ Дмитрий Крейнин.

В Анастасией Сличной Андрея Богдана ранее неоднократно видели на различных мероприятиях.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан в Сен-Тропе возглавил марш девушек с шампанским.

А после свадьбы в Сен-Тропе Богдана видели спящим в аэропорту на коленях у девушки.

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