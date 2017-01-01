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МИД направил России ноту протеста из-за очередного "гумконвоя"

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Украинские дипломаты требуют от россиян соблюдать минские договоренности.
МИД направил России ноту протеста из-за очередного "гумконвоя"
МИД направил России ноту протеста из-за очередного "гумконвоя"
tsn.ua

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Министерство иностранных дел Украины направило в Россию ноту протеста из-за отправки грузовиков с “гуманитарным грузом“ на оккупированный Донбасс. Об этом сообщила спикер МИД Катерина Зеленко в Twitter.

Сообщается, что Украина осуждает нарушение Россией Минских договоренностей и призывает придерживаться взятых на себя обязательств.

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Очередной, уже 87 по счету “гуманитарный конвой“ прибыл в ОРДЛО из России в четверг, 17 октября. В составе двух колонн неизвестный груз боевикам доставили на 36 грузовиках. Машины въехали на оккупированную часть Донбасса через неконтролируемые Украиной участки границы.

Напомним, сепаратисты применили противотанковые ружья времен Второй мировой войны. Украинские бойцы утверждают, что раритетное оружие у боевиков появилось после прибытия российского “гумконвоя“.

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Теги: гуманитарный конвой, гумконвой, МИД, ОРДЛО, Донбасс
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