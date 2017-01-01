МИД направил России ноту протеста из-за очередного "гумконвоя"
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Министерство иностранных дел Украины направило в Россию ноту протеста из-за отправки грузовиков с “гуманитарным грузом“ на оккупированный Донбасс. Об этом сообщила спикер МИД Катерина Зеленко в Twitter.
Сообщается, что Украина осуждает нарушение Россией Минских договоренностей и призывает придерживаться взятых на себя обязательств.
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Очередной, уже 87 по счету “гуманитарный конвой“ прибыл в ОРДЛО из России в четверг, 17 октября. В составе двух колонн неизвестный груз боевикам доставили на 36 грузовиках. Машины въехали на оккупированную часть Донбасса через неконтролируемые Украиной участки границы.
Направили #РФ ноту протесту у зв’язку з черговим 87-м псевдо «гуманітарним» конвоєм, що був незаконно перекинутий на тимчасово окупований Донбас. Засуджуємо порушення Кремлем Мінських домовленостей і закликаємо дотримуватися взятих на себе зобов’язань.— Kateryna Zelenko 🇺🇦 (@KaterynaZelenko) 18 октября 2019 г.
Напомним, сепаратисты применили противотанковые ружья времен Второй мировой войны. Украинские бойцы утверждают, что раритетное оружие у боевиков появилось после прибытия российского “гумконвоя“.
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