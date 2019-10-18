Реформа ГПУ: Рябошапка уволил десятки прокуроров

Генпрокурор рассказал, что только за один день он уволил более 20 прокуроров, отказавшихся от переаттестации.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка за день подписал более 20 приказов об увольнении прокуроров, которые отказались проходить переаттестацию. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил Рябошапка на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

По его словам, заявки на переаттестацию уже подали 96% сотрудников прокуратуры.

"По состоянию на утро 16 октября подали заявления 96 % прокуроров. Я разговаривал с несколькими руководителями структурных подразделений, почему некоторые работники не подали заявления. Они сомневаются, что пройдут проверку на добропорядочность. По результатам только вчерашнего дня я подписал чуть более 20 приказов об увольнении из органов прокуратуры", - сообщил Рябошапка.

Также он сообщил, чтопроцесс реформирования Генеральной прокуратуры Украины планируют завершить до 1 января 2020 года.

"Наша общая логика: до нового года идет процесс реформирования Генеральной прокуратуры. Мы ожидаем, что с 1 января этот процесс будет закончен. Будет Офис Генерального прокурора в новом формате работать, как это предусмотрено законом. Где-то три месяца нам надо будет на областной и региональный уровень и еще после того 3-4 месяца – на местные прокуратуры", - сказал Рябошапка.

Он также сообщил, что по общим расчетам, процесс реформирования должен закончиться до 1 сентября, однако предположил, что этом может произойти и раньше - до 1 июля.

Напомним, 25 сентября вступил в силу закон о реформировании ГПУ. Закон имеет положение о росте зарплат прокуроров в размере от 15 прожиточных минимумов, а также переаттестации сотрудников ведомства, кроме Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее Рябошапка сообщил, что с начала сентября украинские правоохранители сообщили около 10 подозрений бывшим народным депутатам.

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