К поиску останков жертв НКВД в Украине присоединятся эксперты из Польши

Украина пригласила специалистов из Польши присоединиться к поискам погибших жертв коммунизма в монастыре в Дрогобыче.

Специалисты Польского института нацпамяти примут участие в поисках останков жертв коммунизма в бывшей тюрьме НКВД в Дрогобыче. Об этом в пятницу, 18 октября, в Twitter сообщило управление польского ведомства, которое занимается поиском и идентификацией мест захоронений жертв тоталитаризмов.

"Мероприятия проводятся в помещении монастыря святых Петра и Павла по соседству с бывшей тюрьмой НКВД. Во время Второй мировой войны и в последующие годы здесь могли быть похоронены жертвы польской национальности", - сказано в публикации.

В управлении отметили, что отреагировали на приглашение украинской стороны "с удовольствием".

"Это шаг сделан согласно декларациям президента Владимира Зеленского и положений двусторонних соглашений, на выполнение которых до сих пор мы надеялись зря", - говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что процедуры, связанные с получением Институтом национальной памяти согласия компетентных органов власти Украины на проведение геологоразведочных и эксгумационных работ в Украине продолжаются.

Напомним, что ранее Украина предоставила первые разрешения на эксгумацию польских захоронений на своей территории. Украина готова "двигаться", но требует к себе соответствующего отношения со стороны Польши, отметил Вадим Пристайко.

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