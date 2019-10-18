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К поиску останков жертв НКВД в Украине присоединятся эксперты из Польши

Комментариев: 2
Украина пригласила специалистов из Польши присоединиться к поискам погибших жертв коммунизма в монастыре в Дрогобыче.
Польских экспертов пригласили к поиску останков жертв НКВД в Украине
Польских экспертов пригласили к поиску останков жертв НКВД в Украине
twitter.com/poszukiwaniaIPN

Специалисты Польского института нацпамяти примут участие в поисках останков жертв коммунизма в бывшей тюрьме НКВД в Дрогобыче. Об этом в пятницу, 18 октября, в Twitter сообщило управление польского ведомства, которое занимается поиском и идентификацией мест захоронений жертв тоталитаризмов.

"Мероприятия проводятся в помещении монастыря святых Петра и Павла по соседству с бывшей тюрьмой НКВД. Во время Второй мировой войны и в последующие годы здесь могли быть похоронены жертвы польской национальности", - сказано в публикации.

В управлении отметили, что отреагировали на приглашение украинской стороны "с удовольствием".

"Это шаг сделан согласно декларациям президента Владимира Зеленского и положений двусторонних соглашений, на выполнение которых до сих пор мы надеялись зря", - говорится в сообщении.

Отдельно отмечается, что процедуры, связанные с получением Институтом национальной памяти согласия компетентных органов власти Украины на проведение геологоразведочных и эксгумационных работ в Украине продолжаются.

Напомним, что ранее Украина предоставила первые разрешения на эксгумацию польских захоронений на своей территории. Украина готова "двигаться", но требует к себе соответствующего отношения со стороны Польши, отметил Вадим Пристайко.

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Теги: Польша, коммунизм, поиск, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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толян04    18.10.2019, 21:26
Оценка:  +1
толян04
эксперды еще те))))
VSHIVANKA    18.10.2019, 20:45
Оценка:  +1
VSHIVANKA
А ЖЕРТВ ПЕТЛЮРОВЦЕВ И БАНДЕРОВЦЕВ УЖЕ ВСЕХ НАШЛИ И ОПОЗНАЛИ ?
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