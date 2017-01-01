Конвоиры устраивали заключенным развлечения в подвале суда

В застолье, в котором участвовали и сами полицейские, присутствовали пять "гостей" и пять заключенных.

Под Киевом разоблачили полицейских, которые в подвальном помещении суда организовывали досуг подсудимым членам банды. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что полицейские конвойной службы во время конвоирования членов преступной группы, которых в 2014 году задержали за бандитизм, разбойные нападения и незаконное хранение оружия, из СИЗО для участия в судебных заседаниях, организовывали им встречи с посторонними лицами в комнатах для арестованных.

"Следователи долго документировали преступную деятельность злоумышленников и после завершения досудебного расследования направили материалы уголовного производства в суд, чтобы подозреваемые получили предусмотренное законом наказание. Однако после завершения судебных заседаний некоторые конвоиры организовывали им "досуг" в подвальных помещениях одного из городских районных судов Киевской области", - рассказал начальник областной полиции Андрей Небытов.

В частности, полицейские устраивали заключенным встречи с посторонними гражданами, среди которых были и лица с уголовным прошлым, а также организовывали им застолье, к которым и сами приобщались. Кроме того, установлено, что копы позволяли им пользоваться мобильными телефонами и даже употреблять алкоголь и наркотики.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники Управления стратегических расследований, Отдела инспекции по личному составу и Полка полиции особого назначения в помещении находились пять подсудимых, пять "гостей" и четверо правоохранителей. У одного из посетителей во время поверхностного осмотра изъяли травматический пистолет, шприцы и мобильные телефоны.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364) УК Украины. Также назначена служебная проверка, на время проведения которой конвоиры отстранены от выполнения служебных обязанностей. Кроме того, все собранные материалы будут направлены в Государственное бюро расследований.

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Ранее сообщалось, что в Одессе копы за взятки возили заключенного домой к жене.

А в Киеве вынесли приговор конвоиру, который совместно с заключенным ходил в ресторан, бордель и сауну, откуда заключенный сбежал.

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