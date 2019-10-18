Дмитрий Спивак: «Деркач врет украинцам о Байдене»

Украинские политики бездумно и безответственно втягивают страну в международный скандал, который может обернуться для нас катастрофой, – считает общественный деятель и руководитель платформы “Национальная стратегия развития” Дмитрий Спивак. Об этом он заявил в интервью каналу NewsOne.

Речь идет о пресс-конференции нардепа Андрея Деркача, который обвинил экс-вице-президента США Джо Байдена в лоббировании интересов нефтегазовой компании «Burisma».

«Одному мне кажется странным, что сначала нардепДеркач собирает пресс-конференцию и выступает с какими-то обвинениями в адрес Байденов, а потом его слова почти дословно повторяет частное лицо, адвокат Трампа Рудольф Джулиани? Откуда Джулианив Америке так хорошо знает, о чем говорит Деркач в Украине? Все это выглядит, как часть большой игры, в которую Украину безответственно втягивают наши политики, и которая может закончиться для наскатастрофой», – уверен Дмитрий Спивак.

Он считает, что вместо того, чтобы заниматься личными делами американской семьи Байденов, украинским политикам стоило бы задаться вопросом: кто, зачем и по какому праву предоставляет иностранному частному лицу информацию, которая касается украинского бизнеса и украинских государственных структур? И не просто задаться, а создать временную следственную комиссию ВРУ, чтобы та разобраться – нет ли здесь государственной измены со стороны должностных лиц Украины.

Речь идет об экс-генпрокуроре Юрии Луценко и его подчиненном, скандальном прокуроре Константине Кулике, которые пытаются в США пристроить досье на Хантера, сына американского экс-вице-президента Джо Байдена. Луценко уже признался, что будучи прокурором обсуждал этот вопрос на встрече с частным лицом, адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, а Кулик даже был замечен в Вене в компании группы адвокатов Джулиани-Фирташа.

«Об этом скандале Нью-Йорк Таймс пишет на первой странице! Прокурор Кулик, который сам неоднократно был обвинен во взяточничестве, сообщает о якобы нарушениях Байдена. При том, что Хантер Байден не нарушал украинского законодательства. Тогда почему наши Луценко с Куликом вмешались в частное дело американцев? Вывод очевидный: хотели угодить Трампу и сохранить свои «теплые» места в Генпрокуратуре»- уверен общественный деятель.

Юрию Луценку такая тактика не помогла сохранить должность генпрокурора. «А вот почему скандальный Кулик до сих пор работает в Генпрокуратуре –большой вопрос и для Нью-Йорк Таймс, и для меня. Надеюсь, новый прокурор Рябошапка исправит это кричащее несоответствие», – говорит Дмитрий Спивак.

По его словам, если Украина сейчас не остановится и не перестанет дальше влезать в политический скандал США, дело может закончиться катастрофой для экономики нашей страны. Компания «Burisma», которую бездумно втянули в международный скандал, является одним из топ-3 налогоплательщиков Украины. Там работают тысячи украинцев, которые получают зарплаты, платят налоги, кормят свои семьи. «Кто подумал о том, как скандал скажется на бизнесе этой компании и инвестклимате страны в целом? Поэтому действия всех, кто втягивает Украину в такие скандалы можно считать государственным преступлением», – уверен Спивак.

Напомним, обвинения на адрес сына экс-вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена начали появляться на фоне обострения президентской предвыборной борьбы в США, где основные конкуренты Дональд Трамп и Джо Байден. Мировые СМИ считают, что Трамп использует дезинформацию по сыну Байдена в подготовке к выборам. Хантер, категорически отрицает свою причастность к любым нарушениям законодательства иностранных государств. Он утверждает, что его отец не имел никакого отношения к его работе, а все разговоры об этом не более, чем политические манипуляции.

Ранее медиа-ресурсы США сообщили о том, что Федеральные прокуроры Манхэттена (США) расследуют лоббизм личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Украине. Следователей интересует, как связан Джулианис отставкой посла США в Украине Мари Йованович, а также — с расследованием в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.