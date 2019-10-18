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В Украине продолжает сокращаться население

Комментариев: 1
Только за август украинцев стало меньше на 21 тысячу человек. А количество рожденных почти вдвое меньше количества умерших.
Госстат констатирует сокращение населения в Украине
Госстат констатирует сокращение населения в Украине
РБК-Украина

Численность наличного населения Украины в течение января-августа 2019 года уменьшилась на 177,0 тысяч человек. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает Государственная служба статистики.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 53 рожденных", - отмечается в сообщении Госстата.

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 сентября 2019 года составляла 41 976,2 тысяч человек. Таким образом, за август население сократилось на 20,9 тыс. человек.

Напомним, в МВФ спрогнозировали, что население Украины сократится на миллион за шесть лет.

В то же время, ООН прогнозирует, что к 2050 году численность населения Украины сократится до 35,2 млн, а к 2100 году - до 24,4 млн.

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Теги: демография, население, украинцы, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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fkrfyfan    18.10.2019, 21:41
Оценка:  +1
fkrfyfan
Валят с самой нищей, а безработные бандерлоги бухают и протестуют
Хулиганка*    18.10.2019, 21:41
Оценка:  +1
Хулиганка*
Это что за фигня, народ разбегается как тараканы с постмайданного Эльдорадо????
толян04    18.10.2019, 21:30
Оценка:  +3
толян04
странно,столько покращень,а людишки дохнуть
толян04    18.10.2019, 21:31
Оценка:  +2
толян04
и ваще как говорят наши хозяии из вашингтонского обкома и приснопамятная маргарет течер- проавильным куросм идете товарищи!
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