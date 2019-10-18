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Греция будет поставлять газ Украине

Комментариев: 5
Украина готовится к поставкам, модернизируя газоизмерительную станцию на границе с Молдовой.

Газоизмерительную станцию Гребеники в Одесской области на границе Украины и Молдовы модернизируют. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза в пятницу, 18 октября.

На объекте планируют вмонтировать новую газовую обвязку для измерения газа в реверсном режиме без изменений в газоизмерительном оборудовании. Работы на объекте планируют завершить до 1 ноября.

"Модификация объекта позволит подготовиться к прохождению зимы 2019/2020, в частности, в случае прекращения транзита газа из РФ - диверсифицировать потоки импорта газа в Украину", - пояснили в Укртрансгазе.

Указанные работы проводятся в соответствии с инициативой CESEC (встреча операторов ГТС Центральной и Южной Европы - ред.), которая предполагает транспортировку газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении из Греции через Болгарию и Румынию в Украину и Молдову.

Напомним, что ранее Украина нарастила импорт газа из ЕС на 50%. С начала 2019 года импорт газа в Украину составил 11,2 млрд кубометров. Больше всего толива поступило из Словакии - 7 млрд кубов.

Также сообщалось, что Украина нарастила транзит и импорт газа. За девять месяцев текущего года в украинские ПХГ было закачано на треть больше газа, чем годом ранее. Вместе с тем потребление газа пользователями сократилось.

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Теги: Украина, газ, Греция, Укртрансгаз
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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VSHIVANKA    18.10.2019, 22:23
Оценка:  +3
VSHIVANKA
ПОЧЕМУ НЕТ ?
БЕЗ ЛОХА И ЖИЗНЬ ПЛОХА.....)))
ВыВсеВрете    18.10.2019, 22:11
Оценка:  +1
ВыВсеВрете
Уря, наконец то независимы от России.
А то, что российкий газ газ покупаем. Врут все.
Детонатор    18.10.2019, 22:10
Оценка:  +6
Детонатор
В Греции нашли газ? Не российский, случаем? Российский газ через Грецию будет дешевле, чем напрямую?
ThaiFever    18.10.2019, 22:08
Оценка:  +6
ThaiFever
дураков блять ищут снова , как будто Греция добывает газ а не из РФ получает
ThaiFever    18.10.2019, 22:07
Оценка:  +6
ThaiFever
понятно дело , Турецкий поток после Турции идет в Грецию , опять тот же российский газ
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