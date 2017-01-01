Рябошапка назначил своего нового заместителя

Замом генпрокурора стал Гюндуз Мамедов, который ранее возглавлял прокуратуру Автономной Республики Крым.

Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Гюндуза Мамедова на пост своего заместителя. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в пятницу, 18 октября.

Мамедов с августа 2016 года возглавлял прокуратуру Автономной Республики Крым.

В прокуратуре добавили, что Мамедов с 1996 года работал в прокуратуре Приморского района Одессы на должностях от помощника прокурора до первого заместителя прокурора Приморского района города Одессы. С 2012 года до 2013 года работал в аппарате прокуратуры Киевской области.

С декабря 2013 года по июль 2014 Мамедов работал в должности начальника следственного отдела Днепровской экологической прокуратуры. В июля 2014 года назначен прокурором Одессы, в декабре 2015 года - заместителем прокурора Одесской области.

Напомним, что ранее Рябошапка рассказал, что только за один день он уволил более 20 прокуроров, отказавшихся от переаттестации.

Также сообщалось, что с начала сентября украинские правоохранители вручили около 10 подозрений бывшим народным депутатам.

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