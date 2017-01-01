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Рябошапка назначил своего нового заместителя

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Замом генпрокурора стал Гюндуз Мамедов, который ранее возглавлял прокуратуру Автономной Республики Крым.
Гюндуз Мамедов назначен заместителем Генпрокурора
Гюндуз Мамедов назначен заместителем Генпрокурора
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Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил Гюндуза Мамедова на пост своего заместителя. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в пятницу, 18 октября.

Мамедов с августа 2016 года возглавлял прокуратуру Автономной Республики Крым.

В прокуратуре добавили, что Мамедов с 1996 года работал в прокуратуре Приморского района Одессы на должностях от помощника прокурора до первого заместителя прокурора Приморского района города Одессы. С 2012 года до 2013 года работал в аппарате прокуратуры Киевской области.

С декабря 2013 года по июль 2014 Мамедов работал в должности начальника следственного отдела Днепровской экологической прокуратуры. В июля 2014 года назначен прокурором Одессы, в декабре 2015 года - заместителем прокурора Одесской области.

Напомним, что ранее Рябошапка рассказал, что только за один день он уволил более 20 прокуроров, отказавшихся от переаттестации.

Также сообщалось, что с начала сентября украинские правоохранители вручили около 10 подозрений бывшим народным депутатам.

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Теги: Генпрокуратура, назначение, Руслан Рябошапка
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Источник: korrespondent.net

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